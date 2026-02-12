Corporación MilVíctimas renuncia a la representación jurídica de 127 personas en la JEP

La Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno (MilVíctimas) anunció que renuncia a la representación jurídica de 127 personas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Se trata de una organización de la sociedad civil constituida en 2017, en el marco de la implementación del acuerdo de paz, con el fin de acompañar, representar y dignificar a miembros de la fuerza pública y sus familias víctimas del conflicto armado interno.

“Desde nuestra creación, hemos adelantado de manera ininterrumpida procesos de representación jurídica y acompañamiento psicosocial gratuito ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con estricto apego al principio de centralidad de las víctimas, el enfoque diferencial y las acciones sin daño”, se lee en una carta dirigida a la ONU.

Se contó que en el macrocaso 01 se alcanzó a representar a 127 víctimas acreditadas, de las cuales 90 son víctimas directas y 37 indirectas, sin contar con financiación, contratos, convenios ni apoyo económico de entidades estatales o de cooperación internacional, sino exclusivamente con recursos propios y trabajo voluntario.

Bajo este escenario, se denunció que hay serias limitaciones institucionales que afectan gravemente su ejercicio en diferentes frentes: “La convocatoria y concentración de las víctimas; la entrega oportuna de información; el acceso a espacios adecuados de socialización; el acompañamiento logístico mínimo”.

Para la Corporación, estas dificultades se ven agravadas por un fenómeno persistente de estigmatización hacia las víctimas de la fuerza pública, “quienes continúan siendo asociadas al rol de perpetradores, desconociendo su condición de víctimas y profundizando procesos de revictimización institucional”.

Se detalló que persisten aparentes cuellos de botella relacionados con “la falta de enfoque diferencial, el reconocimiento limitado y la débil articulación institucional, lo cual vulnera el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral y la participación real”.

Por esas razones, se dio un paso al costado: “La Corporación MilVíctimas anuncia formalmente su decisión de renunciar a la representación jurídica de las 127 víctimas acreditadas en el macrocaso 01, por la imposibilidad material, jurídica y operativa de continuar ejerciendo una representación digna, eficaz y respetuosa de sus derechos”.