“De mal gusto”: este fue el comentario del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no les gustó a los gobernadores, hoy distantes del gobierno Petro

La tensiones entre los gobernadores del país y el presidente Gustavo Petro no bajan de nivel. Este lunes, 19 de enero, los mandatarios regionales se reunieron en Bogotá, durante más de una hora, con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, pero no lograron que el Gobierno desistiera de elevar los impuestos a licores y tabacos a través de un decreto de la emergencia económica.

Como la Casa de Nariño no da su brazo a torcer, los mandatarios temen que se fomente la ilegalidad y se disminuya el recaudo de ingresos a los departamentos con los que financian obras de salud y educación.

Del encuentro solo hubo “humo”, “no humo blanco”, reconoció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

No obstante, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, una de las voces más sonadas del grupo de mandatarios rebeldes al gobierno Petro por este decreto, aseguró que hubo una frase del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no le gustó. Tampoco a sus demás colegas.

“Todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que nos pareció de mal gusto. Decir (el MinHacienda) que nuestra nación es unitaria y centralizada y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional, con unas rentas cedidas que, constitucionalmente, están establecidas y fortalecen y dan la posibilidad a nuestros ciudadanos de los derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte”, dijo.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Ministerio de Hacienda

Explicó que los gobernadores “defendemos esos derechos constitucionales. Si se bajan las rentas no vamos a poder darle a nuestros ciudadanos el Programa de Alimentación Escolar (PAE), transporte escolar y pagar el régimen subsidiado. Eso lo discutí con el ministro. Nosotros estamos disminuyendo las rentas del consumo de cigarrillo en un 40 por ciento por el contrabando protagonizado por las bandas criminales que están financiando todos los actos de inseguridad y terrorismo que vivimos”.

Dijo que si los recaudos disminuyen, los gobernadores tienen, igualmente, la obligación de sacar de sus recursos y pagar el régimen subsidiado.

Los gobernadores de Colombia reunidos en la Federación Nacional de Departamentos. Foto: FND

Toro no salió satisfecha del encuentro con los ministros de Hacienda y del Interior, Armando Benedetti. Y dijo que, tras el encuentro, no aplicará el decreto en materia de impoconsumo en su departamento, tal como lo acordó el viernes pasado con sus demás colegas del país.

“Estos recursos son de la gente: para su salud, educación y deporte. Defenderemos las rentas cedidas: son un derecho de los departamentos. El Gobierno Nacional no puede disponer de esos recursos. Por eso solicitaremos a la Corte Constitucional una medida cautelar temprana, para que no se cobren los tributos a cigarrillos y licores hasta que haya una decisión de fondo”, afirmó.

Además, “acordamos la instalación de una mesa técnica con nuestros secretarios de Hacienda, para revisar estos tributos con rigor y profundidad. ¡Unidos defendemos la autonomía territorial y los recursos de nuestra gente!“.

Andrés Julián Rendón Gobernador de Antioquia Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Por su parte el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón consideró que la reunión fue para una foto. “Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica”.

Y agregó: “No hubo humo blanco, solo humo. Como nos tiene acostumbrados este Gobierno. Nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos, y todos los colombianos, de la Corte Constitucional”.