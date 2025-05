“De malas el hijue… que no me entienda”: esta es la alcaldesa que soltó ‘madrazo’ mientras le hablaba al presidente Gustavo Petro

Y avanzó en su intervención: “Hoy quiero decirle, existen muchos páramos donde declararon parques nacionales. Usted sabe que en el momento que declaran parques nacionales, estas propiedades se vuelven tres íes y son inembargables, imprescriptibles y inallanables. Bueno, como sea, yo soy campesina, o sea, no sé hablar, de malas el hijue… que no me entienda”.