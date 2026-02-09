Día del Periodista: el desafío de ejercer este oficio en época electoral

Ser periodista en Colombia, especialmente en regiones apartadas donde la violencia aún marca la agenda política y social, es un acto de valentía que muchas veces se ejerce en soledad. Este 9 de febrero, en plena época electoral, la conmemoración del Día del Periodista llega en medio de señales de alerta que indican que, tal como ocurrió en 2022, el ejercicio del oficio vuelve a estar bajo amenaza.

Natalia López, subdirectora legal y de protección de la Fundación para la Libertad de Prensa, recordó que tan solo en los primeros cinco meses de 2022 se registraron amenazas contra 97 periodistas y medios de comunicación, y se documentaron 29 agresiones. Por ello, aseguró que “lo que podemos prever para estas elecciones, debido al contexto de recrudecimiento de la violencia y a los continuos patrones de estigmatización y acoso, es que los periodistas estén en una situación de mayor vulnerabilidad al momento de cubrir el proceso electoral”.

Así lo confirma Éder Narváez, periodista independiente en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, quien desde hace 10 años asumió el reto de informar a su comunidad sobre la relación entre la administración pública y los grupos ilegales que hacen presencia en el territorio.

Narváez denuncia que actualmente ha reportado ante las autoridades 18 amenazas en su contra y recuerda un caso ocurrido hace cuatro años, en plena época electoral: “Fui víctima de una amenaza por parte de seguidores de una campaña política porque denuncié cómo esa campaña estaba siendo infiltrada por grupos armados. Logramos demostrar que expresidiarios y personas con antecedentes, incluso de homicidio, estaban al interior de dicha campaña”.

Aun en medio de un ambiente tenso, marcado por la violencia y la polarización, Éder continúa recorriendo los municipios del Bajo Cauca, acompañado del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que le fue asignado.

José Ignacio Arango y Éder Narváez han recibido amenazas debido a su labor como periodistas. Foto: Éder Narváez y José Ignacio Arango - API

Una situación similar vive José Ignacio Arango, periodista independiente en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, una región del país con complejas condiciones de seguridad. “Siempre hay un riesgo latente al momento de informar, porque hacer denuncias contra ciertas bandas criminales o incluso contra casas políticas representa un peligro”, asegura Arango, quien ejerce el periodismo de manera independiente desde 2017 y quien reconoce que, en más de una ocasión, ha pensado en abandonar su profesión ante el riesgo constante que implica ejercerla.

De acuerdo con un informe de la FLIP, revelado este 9 de febrero, la mayoría de las agresiones contra la prensa en regiones como Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca y Cauca provienen de funcionarios públicos y candidatos, seguidos de grupos armados ilegales.