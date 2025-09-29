Suscribirse

Política

Diputado del Atlántico, Camilo Torres, anuncia su candidatura al Senado: reemplazará la de su mamá Martha Villalba

La noticia se conoció durante la mañana de este lunes, 29 de septiembre. Se comienza a mover la ‘arena’ política en el departamento.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

29 de septiembre de 2025, 12:24 p. m.
Diputado del Atlántico, Camilo Torres junto a su mamá Martha Villalba.
Diputado del Atlántico, Camilo Torres junto a su mamá Martha Villalba. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La mañana de este lunes, 29 de septiembre, se conoció que el diputado del Atlántico, Camilo Torres, será el nuevo candidato de la casa Torres para el Senado de la República, en reemplazo de su mamá, Martha Villalba, exmiembro de la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico.

Hace semanas se supo que Villalba era ficha de este grupo para el Senado, pero hubo cambios internos que reconfiguró la ‘arena’ política en el Atlántico. Incluso, hace varios fines de semana se le vio a la política junto a su esposo Camilo Torres y a su hijo, el diputado Camilo Torres Villalba, en las fiestas patronales del municipio de Santo Tomás.

Camilo Torres hará equipo por el Partido Liberal junto con Yezmi Barraza con quienes se han registrado reuniones durante los últimos meses con diferentes grupos políticos del departamento del Atlántico.

Por otro lado, la casa Torres le apuesta a que el senador Pedro Flórez, quien ha tenido una destacada actividad en la Cámara Alta, pueda repetir curul. Por eso han venido impulsando su nombre de cara a la consulta que hará el Pacto Histórico el próximo 26 de octubre.

Senador Pedro Flórez en la Comisión de Acusaciones
Senador Pedro Flórez en la Comisión de Acusación. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Se espera que Flórez —quien es el esposo de Karina Llanos Torres, una de las sobrinas del representante Dolcey Torres y el cuestionado empresario Euclides Torres— pueda lograr uno de los mejores puestos en esta lista cerrada.

En la Cámara de Representantes, los Torres le apostarían a la candidatura del activista político Jaime Santamaría, quien cuenta con el respaldo del Polo Democrático para la consulta del próximo mes.

Martha Villalba.
Martha Villalba. | Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA conoció por medio de fuentes cercanas al diputado del Atlántico que la decisión fue tomada en la familia y con la estructura política que está representando.

Como diputado, Camilo Torres Villalba ha participado en 11 iniciativas legislativas. Ha sido ponente de 4 proyectos ordenanzales, entre esos el plan de desarrollo de la Gobernación. Ha sido autor de dos ordenanzas en pro de la cultura y el bienestar de las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores.

