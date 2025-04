Duras críticas a Petro por justificar manifestación frente a la casa de Nadia Blel: “No hay derecho”

“Hoy, algunos congresistas de la coalición de Gobierno recurrieron a sus seguidores y montaron una manifestación ilegal, sin permisos, frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo menor de edad junto a sus amigos. Este acto no solo viola las leyes de nuestro país, sino que traspasa los límites del derecho legítimo a la protesta, el cual tiene normas y restricciones claras. Lo que ocurrió es acoso y, como tal, debe ser llamado por su nombre”, dijo.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro reaccionó al mensaje y justificó la manifestación. “Los congresistas son representantes del pueblo y no deben temer por dialogar con su pueblo. Debe hacerse de manera tranquila, respetando la intimidad, que es la última trinchera de la libertad , pero hay que dialogar y no cerrar la puerta, todo congresista es responsable de su voto ante su pueblo. Los tiempos de comprar votos, y entonces tratar al elector como simple objeto o sirviente, se acabaron”, dijo el jefe de Estado.

Y añadió: “La consulta nacional es para eso, para abrir el camino tranquilo de la decisión popular en las urnas; no nos eche la culpa por lo que usted misma provocó, senadora Blel”.

Psiquiátrico este señor “Demócrata”. No le importa la intimidad y seguridad de los hijos de la Senadora @nadiablel , así como le importa un bledo el bienestar de los más de 600 menores que sus amigos de los grupos terroristas han reclutado en los últimos 2 años.

Otro que también cuestionó al mandatario fue el exministro José Manuel Restrepo: “No hay derecho, presidente, a que se justifique este tipo de actos contrarios a una democracia. Promover este tipo de acoso a una persona y una familia es simplemente inaceptable. El debate puede y debe darse en el seno de los órganos democráticos como el Congreso de la República, pero no se vale acosar de semejante manera a una persona y menos que se promueva eso desde el gobierno”.

“El país no quiere y no aguanta más odio y resentimiento, y actos que promuevan este tipo de violencias. No es con violencia que cambia Colombia”, sostuvo.