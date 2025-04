Procuraduría se pronunció tras presunta participación de congresistas en protesta al frente de casa de la senadora Nadia Blel

“ Los congresistas son representantes del pueblo, y no deben temer por dialogar con su pueblo. Debe hacerse de manera tranquila, respetando la intimidad, que es la última trinchera de la libertad, pero hay que dialogar, y no cerrar la puerta; todo congresista es responsable de su voto ante su pueblo. Los tiempos de comprar votos y entonces tratar al elector como simple objeto o sirviente se acabaron. La familia Blel bien puede hacer reuniones programadas para explicar por qué le hundieron la reforma laboral al pueblo trabajador de Cartagena. El Gobierno les garantiza la seguridad”, indicó Petro en su mensaje en X.

“Creo en el dialogo y la concertación, por eso mis decisiones en el Congreso son fruto de ese espíritu de oír, ajustar y proponer. Eso no esta en discusión (...) Que usted no comparta mis decisiones políticas no es argumento para justificar lo que hicieron congresistas y funcionarios de su gobierno acosando a una familia. Intentar justificarlo entre líneas es incentivar nuevos acosos por sus seguidores. No todo vale”, le recalcó Blel al presidente Petro.