El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la residencia que obtuvo Carlos Ramón González en Nicaragua, prófugo de la justicia. Según el mandatario, pedirá a ese Gobierno que lo devuelva al país. “Yo mismo solicitaré su reintegro al país”, reiteró el jefe de Estado, en un mensaje en el que le contestó a Claudia López.

Señora, deje de insultar. Carlos Ramón Gonzalez era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales.



En esa condicion entró al gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno, vienen de su núcleo político,… https://t.co/P7EEAEyvcx — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2025

Petro le contestó a la exalcaldesa de Bogotá luego de que cuestionara que “primero se corrompen y luego los encubren” y luego piden la extradición, haciendo una crítica directa al Gobierno de Gustavo Petro que, según la información que se ha conocido, habría sido el que otorgó el aval diplomático para el permiso de González.

“Señora, deje de insultar. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales”, le contestó Petro a López.

El presidente hizo un recuento de los implicados en hechos de corrupción de su círculo del Gobierno que llegaron de la Alianza Verde. Allí mencionó a la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, a Carlos Ramón González, quien fue presidente de esa colectividad y al exsenador Iván Name.

“El señor Iván Name que es un rabioso opositor mío como usted, también pertenece al que era su partido. Al parecer parte de los recursos robados a mi Gobierno y al pueblo, fueron a la campaña de elecciones locales del señor Iván Name en su partido”, replicó Petro.

Incluso, mencionó al senador León Fredy Muñoz, quien era embajador de Colombia en Nicaraguay que también viene de ese sector. “Después de una gran persecución contra él por parte de las mafias de Bello, ha dicho que no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón, tampoco el gobierno nacional”, aseguró el mandatario.

Carlos Ramón González estaría viviendo en Nicaragua prófugo de la justicia. | Foto: PRESIDENCIA

Horas antes, Petro ya había anunciado que solicitaría que Nicaragua devuelva a González. “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, señaló Petro.

El mandatario negó que haya otorgado el permiso para la residencia de González en ese país. Por su parte, la canciller Yolanda Villavicencio y la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia también negaron que hayan tramitado ese permiso.

“Nunca fui informada de este procedimiento. Me enteré como todos los ciudadanos ayer. Como dije anteriormente, nunca se me informó del tema”, reiteró la excanciller.