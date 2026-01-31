El regreso del Hombre Marlboro: SEMANA rastreó cómo el exnarcotraficante hace campaña en Maicao por un congresista del Partido Conservador y una senadora de Mais

No habla con la prensa. Tampoco con la Justicia como debería, pero Santander Lopesierra, el exnarcotraficante colombiano que fue extraditado a Estados Unidos, reapareció recientemente en Maicao, La Guajira, su tierra, para hacer política, y de frente.

Apoya abiertamente la candidatura a la Cámara por el Partido Conservador, en La Guajira, de Juan Loreto Gómez, mencionado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El joven político alcanzó 51.660 votos en las elecciones parlamentarias en 2022 y promete aumentar su caudal electoral.

“El tío Lopesierra” –como también lo llaman– promete ser protagonista en el empujón electoral. La razón: Gómez representa lo contrario a la casa política del hoy senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, uno de sus más acérrimos enemigos.

Lopesierra inauguró la sede de la campaña política de Juan Loreto, ubicada en un céntrico sector de Maicao. Convocó a periodistas, líderes comunales y ciudadanos, y los vistió con camisetas blancas, gorras y banderas azules, el color del Partido Conservador. Al evento llegó el sacerdote del pueblo, quien bendijo al Hombre Marlboro, como es conocido porque traficó cigarrillos de contrabando por años.

Santander Lopesierra respalda a Juan Loreto Gómez y a Martha Peralta, mencionados en el escándalo de la UNGRD.

El párroco fue el primero en hablar: “Juanlo, como conoces, Maicao tiene la primera votación en La Guajira y aquí hay un amigo muy querido: no es cuento ni es relato, son datos, se pudo constatar hace dos años, es Santa. En medio de las vicisitudes, el fervor que hay por él es una garantía en este proceso. Apoyemos a Santa. Démosle un fuerte aplauso”, pidió el sacerdote. Un pastor cristiano también bendijo a Lopesierra y al candidato Gómez. “La Guajira necesita un cambio”, afirmó el religioso.

El Hombre Marlboro habló con tono suave, con una camándula que le cuelga en el cuello y con la gorra de su candidato a la Cámara. Agradeció al “comando” de los amigos de Santa, como se conoce su movimiento político.

“Hemos depositado una confianza en nuestro representante y candidato, Juanlo Gómez. A mi familia, a mi esposa, a la familia de mi esposa, que han organizado este evento, mil gracias. Seremos la primera votación en Maicao. Para quienes conocen mi honestidad, transparencia y mi compromiso con Maicao, solo quiero pedirles apoyo irrestricto y que lo multipliquemos en una lucha hombro a hombro para sacar este proyecto de Juanlo Gómez”, dijo.

El Hombre Marlboro.

Por su parte, el candidato agradeció a su “tío”, como lo llamó. “Siempre me arropa como parte de su familia”, destacó.

Ambos tienen una alianza desde hace años. En 2023, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a Juan Loreto Gómez porque movilizaba en su carro de la Unidad Nacional de Protección 175 cartuchos de munición. En el pueblo se rumoró que iba con Lopesierra.

El Hombre Marlboro pesa políticamente en Maicao. En 2023, cuando intentó aspirar a la alcaldía, no lo consiguió porque estaba inhabilitado, ya que había sido condenado por narcotráfico. Buscó entregar las banderas a su hijo, Samuel Santander Lopesierra Rosado, pero tampoco lo logró por falta de tiempo.

Santander Lopesierra sigue moviéndose en la política.

Frustrado, promovió el voto en blanco y ganó con más de 17.770 votos, y obligó a la Registraduría a convocar a nuevas elecciones locales, en las que ganó el exconcejal y exdiputado Miguel Felipe Aragón, de la línea política de Alfredo Deluque.Lopesierra –quien fue extraditado en 2003 a Estados Unidos y regresó a Colombia en 2021– no perdió contacto con Maicao. Vive entre ese municipio y Barranquilla, y en diciembre pasado entregó centenares de regalos a los niños de escasos recursos. En el comercio del municipio dicen que alcanzó a comprar más de 250 millones en obsequios navideños.

El Hombre Marlboro también está apoyando a Martha Peralta, candidata al Senado del Pacto Histórico, mencionada en el escándalo de la UNGRD. No ha hecho público el anuncio. Tampoco ha organizado un evento a su favor, pero esta semana, cuando inauguró la sede de Juan Loreto Gómez, el reconocido periodista de Maicao, Orlando Páez, habló durante la transmisión sobre el respaldo de Santa Lopesierra a Peralta.

El apoyo del “tío Santa” no llega hasta ahí. Ya pavimenta la candidatura a la Gobernación de La Guajira del exalcalde de Barranca Iván Mauricio Soto, en alianza con Martha Peralta, Juan Loreto Gómez y su madre, la excongresista María Tina Soto.