El representante Andrés Forero señaló a la esposa del ministro de Salud, Beatriz Gómez, de intimidarlo ante la Corte Suprema: “No conciliaré”

La superintendente delegada para los prestadores de salud habría denunciado al congresista en la Corte tras el escándalo del buque ambulancia de Leticia. La disputa se suma a la que ya sostienen el representante y el ministro.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 12:31 p. m.
Beatriz Gómez Consuegra denunció al representante Andrés Forero.
Beatriz Gómez Consuegra denunció al representante Andrés Forero. | Foto: Semana

Siguen las tensiones entre el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su familia.

Representante Andrés Forero y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.
Representante Andrés Forero y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. | Foto: SEMANA

Tras una serie de denuncias hechas por el congresista sobre malos manejos y sobrecostos en la adquisición del buque ambulancia de Leticia, que involucraron a la esposa del ministro, Beatriz Gómez Consuegra —superintendente delegada de la Superintendencia de Salud—, el legislador denunció que tanto ella como el ministro están intentando intimidarlo con nuevas denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con el propósito de intimidarme, la señora Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para los prestadores de salud, presentó una denuncia en mi contra en la Corte Suprema de Justicia. Esto es una continuación de la estrategia de intimidación y silenciamiento emprendida por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y esposo de la señora Beatriz Gómez Consuegra”, señaló el congresista mediante un video publicado en su cuenta de X.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores del Servicio de Salud.
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores del Servicio de Salud. | Foto: Presidencia / Supersalud

Ante la situación y teniendo como contexto los anteriores enfrentamientos entre Forero y el líder de la cartera de Salud, el congresista informó que no conciliará con la contraparte en la audiencia que fue citada por la Corte para ese fin.

“A las 8 de la mañana, en la Corte Suprema, está prevista una audiencia de conciliación. Sin embargo, no pienso conciliar porque voy a seguir dándole voz a los pacientes de Colombia, voy a seguir denunciando lo que está sucediendo con el sistema de salud colombiano y voy a hacer respetar el artículo 185 constitucional que habla de la inviolabilidad parlamentaria”, añadió Forero.

Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático
Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y continuó: “Invito a los medios de comunicación para que vayan a esa audiencia de conciliación porque es importante que, en vista de que la señora Beatriz Gómez Consuegra no quiso darle la cara al Congreso y al país en un debate de control político a propósito del buque hospital de Leticia, lo pueda hacer ahora. No puede ser que sea valiente para denunciar a los congresistas que están cumpliendo con su función, pero sea cobarde para darle la cara al Congreso y al país”.

