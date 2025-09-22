El representante Andrés Forero señaló a la esposa del ministro de Salud, Beatriz Gómez, de intimidarlo ante la Corte Suprema: “No conciliaré”

Siguen las tensiones entre el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su familia.

Representante Andrés Forero y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. | Foto: SEMANA

Tras una serie de denuncias hechas por el congresista sobre malos manejos y sobrecostos en la adquisición del buque ambulancia de Leticia, que involucraron a la esposa del ministro, Beatriz Gómez Consuegra —superintendente delegada de la Superintendencia de Salud—, el legislador denunció que tanto ella como el ministro están intentando intimidarlo con nuevas denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia.

Beatriz Gómez Consuegra, Superintendente Delegada y esposa de @GA_Jaramillo, pretende silenciarme con denuncias chimbas ante la @CorteSupremaJ.



Cobarde para darle la cara al Congreso, pero “valiente” para intimidar congresistas.



Seguiremos defendiendo a los pacientes. pic.twitter.com/JJPCgABfMZ — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) September 22, 2025

“Con el propósito de intimidarme, la señora Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para los prestadores de salud, presentó una denuncia en mi contra en la Corte Suprema de Justicia. Esto es una continuación de la estrategia de intimidación y silenciamiento emprendida por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y esposo de la señora Beatriz Gómez Consuegra”, señaló el congresista mediante un video publicado en su cuenta de X.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores del Servicio de Salud. | Foto: Presidencia / Supersalud

Ante la situación y teniendo como contexto los anteriores enfrentamientos entre Forero y el líder de la cartera de Salud, el congresista informó que no conciliará con la contraparte en la audiencia que fue citada por la Corte para ese fin.

“A las 8 de la mañana, en la Corte Suprema, está prevista una audiencia de conciliación. Sin embargo, no pienso conciliar porque voy a seguir dándole voz a los pacientes de Colombia, voy a seguir denunciando lo que está sucediendo con el sistema de salud colombiano y voy a hacer respetar el artículo 185 constitucional que habla de la inviolabilidad parlamentaria”, añadió Forero.

Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA