El test para definir una “coalición patriótica” en las elecciones de 2026; estas son las preguntas

Son varias las preguntas que se hacen los ciudadanos de cara a la contienda electoral que vivirá Colombia el próximo año para la elección de presidente.

Redacción Semana
2 de noviembre de 2025, 4:56 p. m.
Fortalezas y desafíos de la democracia en Colombia.
Fortalezas y desafíos de la democracia en Colombia. | Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

En las últimas horas, en redes sociales empezó a circular un cuestionario de 22 preguntas que permiten definir una “coalición patriótica” en las elecciones de 2026.

Contexto: Elecciones en la era de los “deepfakes”: cómo la IA desafía la confianza electoral en Colombia

Estas son las dudas:

  1. ¿Para usted Maduro es un dictador?
  2. ¿Apoyará las acciones de los Estados Unidos para tumbar a Maduro?
  3. ¿Promoverá la aspersión aérea?
  4. ¿Combatirá la dosis mínima?
Las elecciones del 2026 llegan en un momento álgido de polarización, con dos corrientes políticas de marcadas diferencias, alrededor de las cuales girarán éstos comicios.
Las elecciones de 2026 llegan en un momento álgido de polarización, con dos corrientes políticas de marcadas diferencias, alrededor de las cuales girarán estos comicios. | Foto: AFP

5. ¿Aumentará la base tributaria?

6. ¿Bajará impuestos a las empresas y empresarios?

7. ¿Buscará diálogos de paz con el ELN y la Segunda Marquetalia?

8. ¿Implementará el acuerdo con las Farc?

Contexto: La Procuraduría lanza el decálogo de la “Paz Electoral” para garantizar comicios transparentes en 2026

9. ¿Defiende las acciones de los Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe?

10. ¿Bombardeará campamentos guerrilleros aún sabiendo que hay menores armados?

11. ¿Defenderá los subsidios sociales como Familias en Acción, Colombia mayor, Jóvenes en Acción, etc.?

12. ¿Respalda el fracking?

13. ¿Respalda las Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU?

La gente votó durante las elecciones regionales de Colombia para alcalde, concejos municipales y gobernadores. Esta foto, en Bogotá, el 29 de octubre de 2023 (Foto de: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images)
Colombia vivirá en 2026 un año electoral, donde se elegirá a los nuevos integrantes del Congreso de la República y al presidente. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

14. ¿Cree usted en la crisis climática?

15. ¿Dará cuotas políticas a los partidos tradicionales en el gabinete?

16. ¿Presionará para que el Banco de la República baje las tasas de interés?

17. ¿Trasladará la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén?

18. ¿Desmontará las reformas pensional y laboral de Petro?

Contexto: Coaliciones por supervivencia: el catálogo de alianzas al Congreso para sobrevivir a las elecciones de 2026

19. ¿Promoverá que se restablezca la reelección presidencial en Colombia?

20. ¿Aplicará la iniciativa de la Franja y la Ruta con China?

21. ¿Intervendrá el mercado de tarifas de energía?

22. ¿Tendrá miembros de la comunidad LGBTI en su gabinete?

