Política
El test para definir una “coalición patriótica” en las elecciones de 2026; estas son las preguntas
Son varias las preguntas que se hacen los ciudadanos de cara a la contienda electoral que vivirá Colombia el próximo año para la elección de presidente.
En las últimas horas, en redes sociales empezó a circular un cuestionario de 22 preguntas que permiten definir una “coalición patriótica” en las elecciones de 2026.
Estas son las dudas:
- ¿Para usted Maduro es un dictador?
- ¿Apoyará las acciones de los Estados Unidos para tumbar a Maduro?
- ¿Promoverá la aspersión aérea?
- ¿Combatirá la dosis mínima?
5. ¿Aumentará la base tributaria?
6. ¿Bajará impuestos a las empresas y empresarios?
7. ¿Buscará diálogos de paz con el ELN y la Segunda Marquetalia?
8. ¿Implementará el acuerdo con las Farc?
9. ¿Defiende las acciones de los Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe?
10. ¿Bombardeará campamentos guerrilleros aún sabiendo que hay menores armados?
11. ¿Defenderá los subsidios sociales como Familias en Acción, Colombia mayor, Jóvenes en Acción, etc.?
12. ¿Respalda el fracking?
13. ¿Respalda las Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU?
14. ¿Cree usted en la crisis climática?
15. ¿Dará cuotas políticas a los partidos tradicionales en el gabinete?
16. ¿Presionará para que el Banco de la República baje las tasas de interés?
17. ¿Trasladará la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén?
18. ¿Desmontará las reformas pensional y laboral de Petro?
19. ¿Promoverá que se restablezca la reelección presidencial en Colombia?
20. ¿Aplicará la iniciativa de la Franja y la Ruta con China?
21. ¿Intervendrá el mercado de tarifas de energía?
22. ¿Tendrá miembros de la comunidad LGBTI en su gabinete?