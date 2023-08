Elecciones bajo fuego: estos son los dramáticos testimonios de candidatos que no pueden hacer campaña por la arremetida de los grupos criminales en diferentes regiones

Casos dramáticos

Manuel Pérez, candidato a la Gobernación de Arauca, es uno de ellos. No puede desplazarse por tierra en su departamento porque el ELN, en un cese al fuego con el Gobierno Petro, lo tiene sentenciado a muerte. Cada dos semanas, cuando viaja desde el municipio de Arauca a Tame, prefiere tomar una avioneta hasta el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Luego, en otra aeronave, desde la capital del país, viaja a Tame. Entre ambos municipios, por carretera, hay dos horas de distancia, pero Pérez, un abogado araucano, opta por atravesar medio país por aire para evitar que hombres armados lo sorprendan en la carretera y lo asesinen. Entre Arauca y Tame no hay transporte aéreo.

Desde septiembre de 2022, cuando Pérez inició sus desplazamientos aéreos, paga de su bolsillo los tiquetes, que valen entre 700.000 y 900.000 (por trayecto), un enorme gasto que no puede sortear periódicamente. A él le gustaría viajar por tierra, como hacen otros competidores por la gobernación que tienen ideología de izquierda y no han tenido mayor problema con los grupos armados. Por eso, el Centro Democrático le enviará una carta al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que le pregunte al ELN si hay garantías para todos los competidores con el fin de hacer campaña en Arauca. “Si nos dicen que nos respetarán la vida, me echo la bendición y a viajar por tierra”, le dijo Pérez a SEMANA. El candidato no quiere exponer su vida, la de su secretaria, un fotógrafo y su reducido esquema de protección.