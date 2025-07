Empresario Luigi Echeverri criticó que haya 74 candidatos a la Presidencia; habló de Petro, Ecopetrol e investigación contra Uribe

SEMANA: ¿Cómo ve el país hoy?

LUIGI ECHEVERRI (L.E.): Sin ser pesimista, el país pasa por el peor de sus momentos desde el punto de vista democrático, político y de las organizaciones de la sociedad.

SEMANA: ¿Y el 2026?

L.E.: Es como una caja de pandora, le pueden meter la mano y puede haber un león, una culebra, pero no se encontrará la gloria. Lo veo difícil por una razón: observo a un señor que está en el poder (Gustavo Petro) y no lo quiere soltar. Algunas veces ha expresado que se quiere quedar y en otras ha manifestado que el poder tiene que quedar entre sus ideas y su manera de percibir el Estado. Además, vemos una incompetencia de los partidos políticos para filtrar sus candidatos.

SEMANA: ¿Por qué?

L.E.: Hay 74 candidatos a la presidencia y uno no ve que a algunos los hayan filtrado porque sean capaces. Uno no observa hombres de la mejor talla, de los mejores preparados para manejar el país. Veo el 2026 muy oscuro porque competir contra gente que en algunos casos está respaldada por gente con armas y que amenaza.

"Uno no observa hombres de la mejor talla, de los mejores preparados para manejar el país. Veo el 2026 muy oscuro": Luigi Echeverri. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: ¿Por qué le preocupa que haya 74 candidatos a la presidencia?

L.E.: Claro. Venimos de un Frente Nacional donde había un bipartidismo, se ponían de acuerdo unos para votar por otros cuatro años y terminamos en la situación más precaria que en la de Italia en los años 70. ¿Cómo así que hay 74 candidatos que son buenos como para conducir un país? Cómo no me voy a preocupar. Si mira las caras, a la mitad no los conocen, y otros no sé qué desayunan porque están completamente locos. No veo la experiencia porque algunos fueron ministros un ratico y los escogieron por rosca. La gente tiene que hacer méritos para que la consideren candidata o candidato de un partido.

SEMANA: ¿Qué deberían hacer los 74 candidatos?

L.E.: Hacer un acto de contrición. Mucha gente amiga me dice: ¿qué hacemos? Le escuché un discurso a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y dijo que cuando más adversidad haya es cuando cada uno en la sociedad tiene que ser su mejor propuesta.

"¿De verdad alguien quiere ser como Gustavo Petro? Salir del país en las condiciones en que lo hace, a perderse, a decir tonterías y cosas sin sentido". | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

SEMANA: La derecha no se une a un año de las elecciones, pero la izquierda, el petrismo, tampoco..

L.E.: ¿De verdad alguien quiere ser como Gustavo Petro? Salir del país en las condiciones en que lo hace, a perderse, a decir tonterías y cosas sin sentido.

SEMANA: Pero Petro conserva el 30 por ciento en casi todas las encuestas.

L.E.: ¿Cuánto es el presupuesto de Gustavo Bolívar con la primera línea digital? ¿Cuánto están gastando en pauta mediática? Mire los medios que maneja el director de RTVC, Hollman Morris, y otros. Y el Gobierno, además, compra influencers.

SEMANA: Es cercano al Centro Democrático, ¿cómo ve a los candidatos de ese partido?

L.E.: Tengo cercanía porque manejé una campaña de un candidato (Iván Duque) al cual ese partido le dio un aval, soy muy cercano a Álvaro Uribe. Una vez pedí el carné allá y nunca me lo quisieron dar porque había unas competencias por los afectos y los amores de Uribe y resulta que yo soy amigo de él. No conozco mucho eso por dentro, solo sé que allá llegaron muchas personas desesperadas de otros partidos porque no tenían de dónde agarrarse. Y fueron hacia el paraguas de Uribe, que era muy grande y daba mucha sombra. Hay una diferencia grande entre el uribismo y el Centro Democrático.

SEMANA: ¿Cómo ve a los empresarios de Colombia frente al Gobierno Petro?

L.E.: No todos, pero hay muchos acobardados.

SEMANA: ¿Cree que Petro tiene obsesión contra Thomas Greg & Sons porque tiene intereses en las elecciones del 2026?

L.E.: Cuando manejé una campaña política hicimos unos análisis sumamente serios sobre la funcionalidad del sistema electoral en Colombia y llegamos a la conclusión de que funcionaba muy bien. Sospecho que quieran cambiar un sistema que venía funcionando bien porque quieren un negocio o garantizar el poder y creen que es la manera en que lo pueden hacer.

¿Es mejor la continuidad en la presidencia de Ecopetrol de Ricardo Roa que la elección de Edwin Palma como su sucesor? "Eso es lo que nos tiene mal en Colombia porque hay que escoger entre la menos mala". | Foto: FOTO1,2,3: SEMANA.

SEMANA: ¿Qué buscó Gustavo Petro cuando apareció en una tarima en Antioquia con varios jefes de las bandas delincuenciales de ese departamento?

L.E.: Acuérdese que a Pablo Escobar lo llevaron al Congreso y Juan Manuel Santos le dio curules a 16 exjefes de las Farc. ¿Acaso esos son más o menos malos? Es la misma cosa. La historia se repite. El único que los hizo entregar y luego extraditar fue Álvaro Uribe y hay que darle el crédito al gobierno de Iván Duque que no negoció con nadie porque cuando fueron a empezar a dialogar con el ELN, este grupo le puso bombas a los cadetes de la Policía en Bogotá.

SEMANA: Usted hizo parte de la junta directiva de Ecopetrol, ¿cómo ve hoy la empresa?

L.E.: Yo presidí esa junta directiva durante casi cuatro años, fue un honor y un gusto. Echaron a 800 técnicos, gente buena, de talla mundial, que había logrado recuperar la compañía. Se había comprado a ISA, estábamos a 15 días de hacer fracking, se había hecho los descubrimientos de los pozos de gas y el país tenía sostenibilidad. El 76 por ciento de las utilidades de la compañía están arruinadas, se perdió el gobierno corporativo y se demostró que los señores sí venían a quedarse con Ecopetrol y a alterar las reglas metiendo a viceministros y a sus ministros que daban órdenes.

SEMANA: Ricardo Roa se sostiene en la Presidencia de Ecopetrol, pese a que hubo intento por sacarlo.

L.G.: Es una pelea entre ellos. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. En Ecopetrol hay muchos bandos: el de Medellín, el de los amigos de Gustavo Petro, los cercanos al ministro Edwin Palma, entre otros.

SEMANA: ¿Es mejor la continuidad en la Presidencia de Ecopetrol de Ricardo Roa que la elección de Edwin Palma como su sucesor?

L.G.: Eso es lo que nos tiene mal en Colombia porque hay que escoger entre la menos mala.

"Ahí no hay nada contra el doctor Uribe, esto es un invento y parece redactado por las personas que se declararon víctimas en el proceso sin serlo", dice Luigi Echeverri frente al proceso contra el expresidente Uribe. | Foto: Rama Judicial

SEMANA: Se aproxima el fallo en el proceso contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. ¿Le preocupa?