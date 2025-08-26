Suscribirse

Enrique Gómez se sumará a la campaña de Abelardo de la Espriella, estos fueron los acuerdos a los que llegaron

Ambos líderes políticos lograron establecer puntos en común para llegar unidos a la contienda electoral.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 7:43 p. m.
Enrique Gómez y Abelardo de la Espriella.
Enrique Gómez y Abelardo de la Espriella se unirán para el 2026. | Foto: SEMANA

En medio de la contienda electoral que ya se desarrolla para el 2026, se anunció una alianza en los sectores de derecha. Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, decidió desistir de su aspiración presidencial para sumarse a la de Abelardo de la Espriella para que Gómez sea el jefe de debate del abogado.

Entre los acuerdos que lograron ambos se contempla que Salvación Nacional pueda coavalar a De la Espriella, quien se encuentra recogiendo firmas, por lo que tendría esa otra opción más allá del resultado que logre.

Otro de los puntos que se acordó es que De la Espriella respalde las candidaturas al Congreso, tanto a Senado como Cámara de la lista que presentará Salvación Nacional.

-
Abelardo De La Espriella busca competirle al petrismo.

SEMANA conoció que en las próximas horas harán el anuncio oficial.

Por un lado, De la Espriella ya había lanzado recientemente su precandidatura y no descartó hacer alianzas con algunos sectores. El abogado ha hecho llamados a las distintas aspiraciones, siempre y cuando no estén con Petro, para que se unan en una sola causa y enfrentar a ese sector. El petrismo escogerá a su candidato en octubre en el Pacto Histórico y en marzo en el denominado Frente Amplio.

Contexto: Abelardo de la Espriella revela quién sería su fórmula vicepresidencial y anuncia primeras decisiones si gana las elecciones

“He retornado al país para estar poniendo el pecho aquí por Colombia, como corresponde. Un hombre no puede escapar de su destino. Tengo la obligación moral de concurrir al llamado de la patria. Yo tengo mi vida resuelta, pero no podría mirarme al espejo si no atiendo el clamor de tantos compatriotas que hoy ven en mí una esperanza”, dijo el abogado en entrevista con SEMANA.

En el caso de Enrique Gómez hace cuatro años había aspirado bajo el logo de Salvación Nacional. Esta vez había mostrado su intención de volver a intentarlo, sin embargo, prefirió llegar a este acuerdo con De la Espriella.

Enrique Gómez, ex candidato presidencial
Salvación Nacional coavalará al abogado. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En los últimos días, el abogado también sumó el respaldo de la representante Lina María Garrido, quien ganó reconocimiento gracias a su discurso en medio de la instalación del Congreso en el que criticó al presidente Gustavo Petro, al punto de que el mandatario se fue antes del recinto.

De la Espriella ha llamado a alianzas con los candidatos del Centro Democrático, sin embargo, por ahora ese partido estaría en el proceso de hacer una encuesta interna en los próximos meses y definir quien será el candidato que entre a competir en ese sector en una posible consulta en la que puedan estar varios de ese especto político de la derecha.

Enrique Gómez MartínezAbelardo de la EspriellaElecciones 2026

