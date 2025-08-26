En medio de la contienda electoral que ya se desarrolla para el 2026, se anunció una alianza en los sectores de derecha. Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, decidió desistir de su aspiración presidencial para sumarse a la de Abelardo de la Espriella para que Gómez sea el jefe de debate del abogado.

Salvación Nacional ha decidido adherir a la aspiración presidencial del doctor Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA y su movimiento de recolección de firmas de Defensores por la Patria. Nuestras amplias coincidencias en el compromiso por la seguridad de los colombianos, el… pic.twitter.com/AcrjfefQrn — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) August 26, 2025

Entre los acuerdos que lograron ambos se contempla que Salvación Nacional pueda coavalar a De la Espriella, quien se encuentra recogiendo firmas, por lo que tendría esa otra opción más allá del resultado que logre.

Otro de los puntos que se acordó es que De la Espriella respalde las candidaturas al Congreso, tanto a Senado como Cámara de la lista que presentará Salvación Nacional.

Abelardo De La Espriella busca competirle al petrismo.

SEMANA conoció que en las próximas horas harán el anuncio oficial.

Por un lado, De la Espriella ya había lanzado recientemente su precandidatura y no descartó hacer alianzas con algunos sectores. El abogado ha hecho llamados a las distintas aspiraciones, siempre y cuando no estén con Petro, para que se unan en una sola causa y enfrentar a ese sector. El petrismo escogerá a su candidato en octubre en el Pacto Histórico y en marzo en el denominado Frente Amplio.

“He retornado al país para estar poniendo el pecho aquí por Colombia, como corresponde. Un hombre no puede escapar de su destino. Tengo la obligación moral de concurrir al llamado de la patria. Yo tengo mi vida resuelta, pero no podría mirarme al espejo si no atiendo el clamor de tantos compatriotas que hoy ven en mí una esperanza”, dijo el abogado en entrevista con SEMANA.

En el caso de Enrique Gómez hace cuatro años había aspirado bajo el logo de Salvación Nacional. Esta vez había mostrado su intención de volver a intentarlo, sin embargo, prefirió llegar a este acuerdo con De la Espriella.

Salvación Nacional coavalará al abogado. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En los últimos días, el abogado también sumó el respaldo de la representante Lina María Garrido, quien ganó reconocimiento gracias a su discurso en medio de la instalación del Congreso en el que criticó al presidente Gustavo Petro, al punto de que el mandatario se fue antes del recinto.