Abelardo de la Espriella revela quién sería su fórmula vicepresidencial y anuncia primeras decisiones si gana las elecciones

“ Colombia atraviesa sus horas más oscuras y es cuando más nos necesita. Nosotros no podemos darle la espalda a nuestro país. Colombia me lo ha dado todo”.

De la Espriella estuvo radicado en el exterior y volvió a su tierra para competir por la Presidencia: “He retornado al país para estar poniendo el pecho aquí por Colombia, como corresponde. Un hombre no puede escapar de su destino. Tengo la obligación moral de concurrir al llamado de la patria. Yo tengo mi vida resuelta, pero no podría mirarme al espejo si no atiendo el clamor de tantos compatriotas que hoy ven en mí una esperanza”.