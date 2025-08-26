La publicación de Lina María Garrido luego de que Petro dijera que “el Cartel de los Soles no existe”

A pesar de que el Gobierno de Donald Trump acreditó la existencia del Cartel de los Soles y a su vez salpicó con este al dictador venezolano Nicolás Maduro por quien ofrece una recompensa de US$50 millones, el presidente Gustavo Petro dijo a través de una publicación en la red social X que ese cartel, según él, no existe.

“El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”, dijo Petro en parte de su mensaje en X.

Tras lo dicho por el presidente Petro, quien reaccionó al respecto fue la representante a la Cámara, Lina María Garrido.

“Ustedes se imaginan a Nicolás Maduro diciéndole a @petrogustavo: ‘Defiéndame, salga y diga que el Cartel de los Soles no existe, o si no, lo sapeo’, dijo puntualmente la congresista.