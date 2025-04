Durante el consejo de ministros de este lunes, 31 de marzo, el jefe de Estado aceptó que ese delito no distingue entre administraciones de derecha o de izquierda , o entre las esferas locales y de carácter nacional porque ahora sabe que esta puede estar en todas partes.

“La plata en el municipio se desvía, no porque la corrupción sea municipal y no nacional. Carreta. Está en todas partes. Tenemos un régimen de corrupción, ven el Estado como la vaca de ordeño, como la última oportunidad de enriquecerse. Pasa en derecha y pasa en izquierda, eso de que la derecha es la que roba y la izquierda no es carreta. Ya perdí esa inocencia hace tiempo”, afirmó Petro.