Suscribirse

Política

Estalla polémica entre Gustavo Petro y los alcaldes de las principales ciudades del país por viaje a Washington; estas son las razones

Los mandatarios, casi todos distantes al Gobierno Petro, viajaron en busca de evitar la descertificación del país en la lucha contra las drogas.

Redacción Semana
5 de septiembre de 2025, 1:06 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 27 de agosto de 2025 en Bogotá
El presidente Gustavo Petro, el 27 de agosto de 2025 en Bogotá. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

Al presidente Gustavo Petro no le gustó que cinco alcaldes de las principales ciudades del país viajaran a Estados Unidos a hacer lobby para que Colombia no sea descertificada por su lucha contra las drogas por la Casa Blanca.

Se trata de los mandatarios de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char, y Cartagena, Dumek Turbay, quienes emprendieron esta gira diplomática ante el riesgo inminente de que Washington descertifique a Colombia, según reveló SEMANA.

Alcaldes
Los alcaldes Álex Char, Carlos Fernando Galán, Dumek Turbay, Alejandro Eder y Federico Gutiérrez. | Foto: Semana

Petro, quien permanece en Japón en una visita de Estado, respondió: “Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta”.

Pese al mensaje del presidente, los mandatarios —casi todos críticos con el Gobierno Petro— seguirán en Estados Unidos hasta el martes 9 de septiembre porque tienen claro el impacto negativo y las repercusiones que tendría para el país una eventual descertificación del Gobierno norteamericano.

Tienen una agenda intensa que incluye reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado y congresistas de las bancadas Republicana y Demócrata.

Informe especial El Plateado Semana
El Cauca es uno de los departamentos que más produce coca en Colombia. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Los alcaldes también plantearán que la cooperación no debe limitarse a medidas punitivas, sino fortalecerse mediante acciones en materia de seguridad, desarrollo económico, democracia y migración.

Uno de los mandatarios que representará un papel importante en esta gira es el de Cali, Alejandro Eder. Su ciudad ha sido víctima del crecimiento considerable de los cultivos ilícitos que financian a los grupos armados que han perpetrado varias acciones terroristas en contra de la capital del Valle del Cauca.

La posible descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos se produciría tras el crecimiento de las hectáreas de cultivos de coca en el país y la difícil relación entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, quienes en más de una oportunidad se han mostrado los dientes desde sus redes sociales.

Recientemente, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, quien conoce como pocos sobre política exterior, advirtió: “Yo creo que, desde luego, a Colombia la van a descertificar“.

Según el exmandatario, “por los mensajes que enviaron las personas que vinieron al sepelio de Miguel Uribe Turbay el 13 de agosto en Bogotá, y los que han estado estos días, no creo que nos lleven necesariamente a que Colombia vaya a recibir muchas sanciones económicas. No”.

Propuso “encontrar una manera de hacer compromisos para la erradicación de los cultivos de coca. Nosotros mismos debemos prepararnos para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero no nos hagamos a la idea de que nos van a poner muchas sanciones económicas. Yo no creo que eso vaya a ocurrir y tenemos que tratar de evitarlo”.

Foro de Dignidad Liberal sobre política exterior Participarán nuestros precandidatos a la Presidencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Modera: Rodrigo Lara Restrepo Domingo 31 de agosto 2025
El expresidente César Gaviria pronosticó que Colombia sería descertificada por Estados Unidos. | Foto: YouTube

En Estados Unidos, cada año, en la segunda semana de septiembre, la Casa Blanca debe presentar un informe en el que detalle la cooperación prestada durante los últimos 12 meses por los países productores de drogas ilícitas. Y Colombia, a juicio de varios expertos, se rajaría en 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a presunto coordinador del atentado contra el periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio

2. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se fundió en la montaña de la etapa 13

3. Putin amenaza con atacar cualquier fuerza occidental enviada a Ucrania: así contestó Volodímir Zelenski

4. Shein usó imagen con IA de Luigi Mangione, acusado de asesinato, para vender una camiseta y es obligado a retirarla

5. Montaña puso a sufrir a los colombianos en la Vuelta a España 2025: etapa 13 acabó la ilusión del país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoCarlos Fernando Galán

Noticias Destacadas

.

Petro habló de “rehacer la colaboración” con EE. UU. en respuesta al ataque letal a narcolancha que salió de Venezuela

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en su visita a Japón

“Nuestros países han sido bombardeados”: Gustavo Petro dio una declaración en medio de su visita a Japón

Redacción Semana
Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza.

Juliana Guerrero no se le esconde a Jennifer Pedraza y responde a polémica del Icfes: “Estoy comprometida con la juventud”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.