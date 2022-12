“Están haciendo matemática electoral para 2023”: María del Mar Pizarro responde a la oleada de críticas de la Alianza Verde

SEMANA: ¿Por qué se dio el enfrentamiento entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico en Cámara de Representantes?

María del Mar Pizarro (M. P.): Lo primero es que no es todo el Verde. Desde hace varias semanas se han visto opiniones muy distintas entre un sector de ese partido y el Pacto Histórico en Cámara de Representantes. Desde hace varias semanas, los pronunciamientos cuestionan la intención de cambio del Gobierno y siento que algunos representantes del Verde están haciendo más matemática electoral para las próximas elecciones, a costa del Pacto Histórico.

SEMANA: ¿Y qué fue lo que pasó con el ‘mico’ de la reforma política?

M. P.: Con respecto a eso, lo que pasó ayer fue que nos empezaron a decir que nosotros habíamos metido un ‘mico’ en la reforma política para asegurar nuestra reelección. Yo empecé a averiguar qué era lo que había pasado y cómo había llegado ese artículo a la conciliación, ya que no se había incluido en Comisión Primera de la Cámara. Le pregunté a algunos representantes que habían estado ahí y me dijeron que al parecer habría sido Ariel Ávila, por eso lo puse en Twitter. Me refería sobre todo a que no le pueden endosar este artículo al Pacto Histórico porque eso se firmó en una conciliación con todos los partidos. Nosotros no estamos de acuerdo con ese artículo, en absoluto. Creo que la reforma política tiene grandes fortalezas, porque es lo que han venido recomendando distintos expertos y también se incluyó la recomendación en el Acuerdo de Paz. Frente a las listas cerradas, también estamos exigiendo que se hagan unas primarias democráticas, donde los candidatos tengan la oportunidad de medirse y de legitimarse.

SEMANA: Los congresistas de la Alianza Verde la criticaron duramente por haber dicho que Ariel Ávila incluyó el ‘mico’. Incluso, el mismo senador dijo que su gestión en el Congreso es “pobre”. ¿Qué opina?

M. P.: Cuando uno no tiene argumentos, empieza a descalificar a las personas de manera personal. Como dicen, al bagazo poco caso porque si preguntas en la Cámara, yo soy una de las representantes más juiciosas. Soy de las que primero llega y de últimas se va. Incluso, cuando la reforma tributaria no pasaba por mi comisión, estuve en los debates de la Comisión Tercera. Llevo tan solo cuatro meses en el Congreso y la vida política, pero fui la ponente de un proyecto de ley tan importante como el Presupuesto General de la Nación. Estuve representando mi sector en la reforma tributaria y me di batallas muy duras. Todo el mundo te puede dar fe de que he sido una de las representantes más aplicadas. He sido una empresaria exitosa y cualquier persona que haya intentado hacer empresa en el país sabe lo difícil que es eso. Creo que la historia y el tiempo demostrará mi gestión, eso no me hace dudar mucho.

Hay una cosa en la que yo estoy de acuerdo y es que quizás yo no habría estado en esa lista si no fuera hija de Carlos Pizarro. Seguramente yo no estaría en la política si no fuera hija de dos politólogos y una familia que siempre ha estado en la política. Esto ha hecho que yo tenga intereses políticos. Desde distintos partidos muchas veces me han ofrecido que me lance a la política, primero porque no hay muchos empresarios interesados en estar en política. Creo que además de mi apellido, que para algunos es muy sexy a la hora electoral, hay una realidad innegable y es que he sido una empresaria exitosa y traigo un conocimiento nuevo al Congreso.

SEMANA: Sara Tufano se refiere a eso, dijo que su apellido fue la única razón por la que la ubicaron bien dentro de esa lista cerrada del Pacto Histórico. ¿Le da la razón?

M. P.: Me parece que Sara Tufano, para ser feminista, es muy violenta políticamente, sobre todo con las mujeres. Tengo que decir que yo fui representante estudiantil, creé el periódico de ciencia política cuando estaba en la universidad, fui directora del club de debate, tengo especialización y una maestría con tesis laureada. Una cosa es que uno no conozca los méritos de alguien y otra es que una persona no tenga méritos. Quiero ser honesta, seguramente ser la hija de Carlos Pizarro sí influyó para que yo estuviera en esa lista, pero eso no quiere decir en absoluto que yo no tenga el derecho o los méritos de otras personas.

Segundo, me parece que si uno va a hablar de alguien, debe hacerlo con argumentos. Me parece que Sara Tufano no solo no tiene argumentos, sino, además de eso, ella está brava con el presidente Petro y ha sido superagresiva con todo el Pacto Histórico porque ella quería ser congresista y estar en la lista. Creo que no fue aceptada porque ella ha creado tantas rencillas y ha sido tan agresiva que tiene un rechazo general.

SEMANA: ¿Qué responde a la crítica que dicen que ustedes quieren asegurar su reelección?

M. P.: Por lo menos yo no tengo ambiciones electorales.

SEMANA: Usted no repite.

M. P.: Lo dudo, la verdad es que a mí me gusta mucho ejecutar y ser empresaria. En el Congreso se plantean debates muy interesantes, pero lo mío es hacer y lo extraño.

SEMANA: ¿Quedó decepcionada del Congreso?

M. P.: No, cero decepcionada. Espero realmente poder tener influencia suficiente para hacer cambios estructurales en cuanto al ecosistema empresarial colombiano. Es muy difícil hacer empresa en Colombia.

SEMANA: Entonces, ¿los Verdes refutan al Pacto por un cálculo de cara a 2023?

M. P.: Desde hace un tiempo hemos visto una agresividad muy grande hacia el Gobierno y la gestión. He estado pidiendo coherencia y justicia porque si nuestro partido firmó la conciliación de la reforma política, la Alianza Verde también lo hizo. En el debate, lo que estaban diciendo era que nosotros habíamos metido el ‘mico’ cuando Ariel Ávila representó a su partido en la conciliación y la firmó. Les decía que nos dejaran de echar el agua sucia todo el tiempo cuando ustedes también hacen parte de este Gobierno.

Mucho tiene que ver con un cálculo con miras a 2023. Es muchísimo más fácil ser oposición que ser Gobierno, más fácil criticar que hacer. Creo que lo que se está buscando es rentabilidad política por medio de críticas injustificadas en muchos casos.

SEMANA: ¿Se va a poder resolver esta grieta en la coalición de Gobierno?

M. P.: Creo que la mayoría del Verde está con el Gobierno. Tenemos muchas coincidencias programáticas y progresistas, incluido el tema de género y la lucha anticorrupción. En Senado hay mayores coincidencias y espero que en los próximos meses trabajemos más de la mano. Me molesta es que quieran crecer en ‘likes’ a punta de críticas injustificadas.