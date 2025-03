Esteban Gallego dice que están “listos para ser la primera caja de compensación en superar la intervención”

E.G.: Fundamental porque la Superintendencia no solo han ejercido su función de vigilancia, sino que han brindado un acompañamiento riguroso y permanente. Han estado presentes en cada paso del proceso y aportando a la recuperación institucional.

E.G.: En medio del proceso de intervención, terceros que se presentaban como intermediarios me solicitaron dinero a cambio de mi permanencia en la gerencia. Esa situación fue denunciada inmediatamente ante las autoridades. Y poco después, se intentó difundir una información falsa según la cual, cuando fui designado, un congresista se habría beneficiado con un pago de 500 millones de pesos. Gracias a nuestra interacción con la Superintendencia, pudimos conocer esta intención a tiempo y la abordamos como una alerta de integridad desde el área de Compliance. Ya fue reportada a la Fiscalía y comunicada al Consejo Directivo.

E.G.: Sí, esta no es una defensa individual porque aquí estamos unidos: el sindicato, el comité intergremial, el consejo directivo y la administración. Todos con un propósito común: cuidar a Comfenalco Antioquia de los intentos de captura politiquera. Lo que hemos denunciado ante las autoridades no es menor porque se trata de prácticas corruptas que quieren tomarse una entidad que hoy muestra resultados. Nuestra respuesta ha sido clara: no vamos a permitirlo.