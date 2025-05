Aunque la junta decidió que el ingeniero Juan Acevedo Rocha sea el nuevo presidente, documentos conocidos por esta revista probarían que no podría asumir el cargo porque ya había finalizado su contrato y va a ser pensionado.

El documento está firmado el 22 de mayo del 2025 y en él se aclara la terminación del contrato de Acevedo como jefe de área de control de operación, gracias a la Resolución Sub 74338 del 6 de marzo del 2025, en la que se establece que Colpensiones reconoce la pensión de vejez del ingeniero por un valor superior a los 11 millones de pesos mensuales.

“Ruego el favor de notificar a recursos humanos para que me sean suspendidas mis vacaciones, dado hasta el momento no se ha procedido con ello. Quiero, finalmente, agradecer la confianza que se deposita en mí, manifestando mi disposición a hacer equipo y llevar adelante el buen desempeño de la empresa”, solicitó Acevedo.

Además, pidió que le confirmaran que, efectivamente, había sido nombrado presidente, como lo decidió la junta. “En el día de hoy, recibí información vía WhatsApp de parte del ingeniero Eduardo Díaz, en la que me informa que he sido designado por la honorable junta directiva de Urrá en sesión de JD del día de hoy como primer suplente del presidente de la empresa Urrá S.A. E.S.P. Ruego el favor de ratificarme por este medio dicha información a fin de poder posesionarme en el cargo en el día de hoy, y cumplir con las órdenes impartidas por la junta que a bien usted preside”, pide Acevedo.

En ese sentido, hay quienes consideran que el ingeniero no se podría posesionar en ese cargo, no solo porque ya había sido desvinculado de la empresa, sino porque ya estaría pensionado, por lo que su nombramiento estaría en un limbo. A pesar de la decisión de la junta directiva, por ahora no ha sido registrada ante la Cámara de Comercio.