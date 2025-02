Exministro Ocampo sale al paso y explica por qué está su nombre en la lista donde recomendaron fichas para cargos en la Dian

En su momento remiti la hoja de vida del señor Adolfo José Cabrera, funcionario de la DIAN por mas de 30 años, la mayor parte de ellos en Buenaventura, para que fuera considerada su posible promocion, pero no fue ganador del proceso. El hecho de que no fue escogido es la prueba…

El exministro agregó que el hecho de que no haya sido escogido para esos propósitos, demuestra que no habría ejercido alguna presión. “Es la prueba inequívoca de que no hice ejercicio alguno de presión sobre el entonces director de la Dian”, afirmó el exministro de Hacienda.

Asimismo, dijo que siempre ha estado de acuerdo en que las personas asciendan por sus méritos. “Más aún, en mis décadas de servicio público y las cuatro veces que he sido miembro del gabinete, he sido un enérgico y reconocido promotor de la meritocracia en nuestro país” , agregó.

“Me pidieron la Dian Buenaventura. Sí, el entonces presidente del Congreso me la pide. Sí, sí, es verdad. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú vas a ser esto, lo otro. Tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’. Y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali; lo cual tiene pues mucho sentido porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere de una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones”, le dijo Reyes a La W.