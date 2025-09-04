“Felicito a la Corte Constitucional actual por su posición reivindicatoria de la vida en todas sus formas”: Petro ante la Ley No Más Olé

El presidente Gustavo Petro se pronunció ante la decisión de la Corte Constitucional que le dio luz verde a la ley que prohibe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia.

“Felicito a la Corte Constitucional actual por su posición reivindicatoria de la vida en todas sus formas. La lucha por la vida será la lucha política fundamental de la humanidad ahora y en el futuro”, manifestó el jefe de Estado.

El presidente recordó una iniciativa que se dio cuando estaba frente a la Alcaldía de Bogotá: “Se levantó una lucha que parecía perdida: el que no hubiera corridas de toros”.

Además, resaltó la propuesta que ha tenido desde hace tiempo la senadora animalista Andrea Padilla: “La idea la comenzaron varios movimientos animalistas: recuerdo a Andrea Padilla, Bogotá sin corridas y otros”.

Así mismo, mencionó que los objetivos del movimiento animalista se unían con varios que él tenía: “El aplauso a la muerte de los animales se convertiría también en un aplauso a la muerte de los seres humanos. El amor a la vida no se construía a través de matar animales con sevicia y por diversión”, dijo.

Los objetivos del movimiento animalista se juntaban…

También resaltó la labor que tuvo la senadora Esmeralda Hernández con esta ley: “La bandera animalista se transformó en parte del movimiento progresista, y ahora, con Esmeralda y Andrea y muchas y muchos más, se logra, por fin y a pesar de las posiciones en principio contrarias de la Corte Constitucional, su erradicación definitiva en todo el país”.

Por último, el presidente de los colombianos fue enfático al detallar que será responsabilidad de los alcaldes de cada ciudad acatar las normas en las ferias que se realicen a partir de ahora.