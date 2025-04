Fuerte choque entre Gustavo Petro y Andesco por amenaza de apagón por crisis energética en el país: “Esto no funciona”

El dirigente gremial lanzó varias críticas al Gobierno Petro, enfocado en el sector energético y su generación: “No solamente de bajar tarifas como este último decreto que están sacando, porque esto no funciona, esto es técnico, esto es de oferta y demanda. Y si no, vamos a tener en el 26 y 27, ya no solamente el apagón financiero, sino el apagón porque no hay energía ”.

“Porque la demanda creció por encima de la energía y vamos a tener por lo menos un 8 % de ese porcentaje que no va a tener quien la entregue. Y cuando no tengamos eso, sube los precios y adicionalmente puede haber el apagón en regiones, por pedacitos”, anotó Camilo Sánchez.

Además, indicó el presidente de Andesco: “No digo que todo el país por pedacitos donde no haya la posibilidad y no estemos conectados. Y les conté lo de Bogotá, que no tenemos transmisión y que vamos a tener apagones muy seguramente, porque qué pasa si en un momento determinado Chigor o alguno de estos falla en un momento determinado. No hay sino esa red que entra al centro y hay mucha demanda y no hay oferta para eso”.