Ante la confusión por la supuesta renuncia del general (r) Eduardo Zapateiro a su cargo como asesor de seguridad de la Gobernación del Tolima, SEMANA se comunicó con el excomandante del Ejército Nacional para indagar sobre los motivos de su salida del puesto . En su respuesta, Zapateiro afirmó que nunca existió tal “renuncia” toda vez que no estuvo vinculado formalmente a la Gobernación del Tolima mediante un contrato oficial.

“La Gobernadora Dra. Adriana Magaly Matiz del departamento del Tolima gentilmente me invitó a ser parte de su equipo para asesorarla en temas de seguridad. Toda vez que mi interés es aportar al país desde mi experiencia, pensé que era una buena oportunidad y acepté. Sin embargo, por diferentes razones personales, consideré que no debía suscribir el contrato que me ofrecía, por lo cual decliné el ofrecimiento”, le dijo el general a SEMANA.