General (r) Zapateiro sobre Benedetti: “Esto nos pasa por no exigir también consultas populares contra aquellos ‘políticos’ que no han dado ningún tipo de ejemplo”

Mientras se discute el futuro de la reforma laboral en la Comisión VII del Congreso de la República, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confesó afuera del recinto que al Gobierno nacional no le importaba lo que pasará con esa decisión, porque irían a consulta popular con el respaldo del pueblo.

“A nosotros ya no nos importa si la reforma se hunde o no en el Congreso. Ya el presidente Gustavo Petro y sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular. La consulta va sí o sí”, anunció.

En contra de estas declaraciones salió el excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Eduardo Zapateiro, quien aseguró que lo que estaba pasando era el resultado de que los “colombianos no exigieron consultas populares en su momento contra aquellos políticos que no han dado ningún tipo de ejemplo en su larga y vergonzosa vida pública”. Este mensaje se lo adjuntó a una foto de Armando Benedetti.

Además de eso, recordó un encuentro que tuvo en los pasillos del Congreso con el hoy ministro del interior. “A usted, A.B., le queda en su mente perversa que pudo comprarle la conciencia a todo el que se le dio la gana con su cochina conciencia , pero no pudo con la mía el día que me abordó en su recinto sagrado del Senado de la República”, dijo Zapateiro.

“Hoy lo entiendo, antes no, porque como soldado de esta nación trabajé muchos años por mantener la democracia, pero no sabía que usted era de esos políticos que hoy pululan y le hacen daño a la nación. Todos saben en Colombia quién es quién. Por eso no nos dejaremos amedrentar… a Colombia la sacamos unidos como sea de este caos en el que todos ustedes la sumieron”, señaló.