El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de anular el Decreto 1500 de 2018, por medio del cual se definía y protegía el territorio de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Lo hizo en respuesta a un trino del expresidente Juan Manuel Santos, quien encendió las alarmas sobre el riesgo que podrían correr los pueblos indígenas.

“Es urgente que el propio presidente de la República se encargue de expedir un nuevo decreto, lo antes posible, que subsane las consideraciones señaladas”, manifestó el exmandatario colombiano.

He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo.



Indígenas unidos por la tierra y la vida.



Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la línea negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua.



La… https://t.co/AA2YroZrBg — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2026

El presidente contestó, asegurando que firmará un nuevo decreto de Línea Negra, convocando a los indígenas a las playas de Santa Marta.

“He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Indígenas unidos por la tierra y la vida. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la línea negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua", manifestó Petro en X.

Y aseguró que la consulta previa es “la asamblea de las comunidades indígenas del territorio decidiendo si se expande el territorio sagrado”.

“Vamos a votar en las playas de Santa Marta, donde hubo una lucha de resistencia indígena de un siglo contra la conquista, vamos a firmar delante de las comunidades indígenas unidas de la Sierra Nevada de Santa Marta el nuevo decreto de la línea negra con consulta indígena en asamblea o kurunkúa de nuestros ancestros tayronas", agregó el mandatario en la publicación.

Y dijo que en el “corazón del mundo” debe haber “fuerza indígena unida y no paracos ni policías cómplices”.

“No más paracos en la sierra, la sierra es del poder indígena. Una ETI debe establecerse en la sierra nevada de Santa Marta, magia del Caribe libre y diverso. Centro del mundo y centro de la libertad y la tierra. Si el corazón del mundo se une, se une la humanidad. Que respire libertad la Sierra Nevada”, concluyó Petro en la red social.