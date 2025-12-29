Petro anuncia alocución presidencial donde revelará el salario mínimo para el 2026; hora de la transmisión y detalles

En medio de la expectativa del país por el monto en que aumentará el salario mínimo, el presidente Gustavo Petro acaba de anunciar que dará una alocución este lunes en la noche sobre el tema. El primer mandatario ha dicho que se tratará de un “salario mínimo vital”.

El Gobierno tiene hasta el 30 de diciembre para emitir el decreto, pero se anticipa que este podría salir después de la alocución.

🔴 Salario mínimo 2026 EN VIVO, hoy | Se espera que este 29 o 30 de diciembre se conozca la cifra

En su anterior alocución presidencial, previa a la Navidad, el primer mandatario había introducido un nuevo concepto en esta discusión. “El salario es familiar, no individual... salario vital será el concepto que meterán en el decreto y estará instaurado por primera vez en Colombia”.

El anuncio cerrará una seguidilla de rumores sobre esta cifra que ha generado temores en el sector formal del país, el cual ha advertido que un incremento desmedido del mínimo podría poner en riesgo miles de empleos. Será, además, uno de los anuncios más importantes del Gobierno a la clase trabajadora, ad portas del inicio de 2026, el año en que se definirá si el petrismo se reelige en el poder.

El presidente Gustavo Petro aseguró que por primera vez Colombia tendrá un "salario mínimo vital". Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

El líder de la Casa de Nariño no ha desligado la discusión del mínimo de esta carrera. Hace unos días, en esa misma alocución en la que habló del salario vital, dijo: “Los patronos dejaron de pagar salud y lo hemos reemplazado con presupuesto por déficit, y ahora dicen que no pagan más impuestos. Se están robando la plata del Estado. Eso es un crimen, un delito. Son la oligarquía de Colombia. Ustedes verán si votan por ellos, es una decisión libre”.

Emergencia económica, salario mínimo y tasas de interés, ¿cuál debería ser el camino? Esto dice José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en entrevista con SEMANA

Petro manifestó que en su gobierno, el salario mínimo ha tenido un aumento muy superior a gobiernos anteriores, un 17,7 % real (descontando la inflación). La Casa de Nariño asegura que, pese a que en términos númericos la cifra de Duque también fue alta, el gobierno del cambio generó un incremento “cuatro veces más de la cifra prepandemia”.

En una reciente entrevista con la periodista de economía de SEMANA, Martha Morales, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que una cifra elevada de aumento tiene implicaciones grandes en la economía. “No se puede desconocer el riesgo de que un aumento desmedido del salario mínimo pueda afectar la inflación, aunque creo que ese efecto no sería sustancial”, dijo.

José Antonio Ocampo explicó que un aumento desmedido del salario mínimo podría aumentar la inflación. Foto: Semana

Y explicó cómo debería darse la medición de la cifra. “Hace unos años se estableció que la regla debería ser inflación más productividad para no afectar al empleo formal. De acuerdo con esa fórmula, el aumento debería ser un poco más del 6 %. Creo que la solicitud de las centrales obreras es muy alta, así como el anuncio del 12 % del ministro del Interior, Armando Benedetti. No me inclino de un lado ni del otro. Creo que, por ejemplo, podría llegarse a un punto medio del 8 %”.

Hay otros efectos colaterales del aumento del mínimo y es que este es la base de la tasación de muchos precios, entre ellos, por ejemplo, la vivienda de interés social. Un estudio del Banco Popular muestra que esto ha impactado de manera muy alta la posibilidad de que los colombianos compren su casa.

Alzas del salario mínimo disparan el precio de la vivienda VIS: el Gobierno Petro tendrá los mayores aumentos en dos décadas

“Las cifras más llamativas corresponden al gobierno de Gustavo Petro, donde se proyecta un incremento acumulado de 78 millones de pesos para VIS y 52,2 millones para VIP, lo que implicaría una variación del 48,6 %, asumiendo un aumento salarial del 11 % en 2026, según declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti”, sostiene el estudio.

El anuncio del salario mínimo del Gobierno también se da por los mismos días en que anunció el proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente. El ministro del Trabajo fue el encargado de inscribir la semana pasada el Comité Promotor. El presidente aseguró que durante tres meses se volcarán a las calles a recoger tres millones de firmas. Ese tiempo coincidirá con la efervescencia de la campaña electoral de 2026.