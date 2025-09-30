Suscribirse

Gustavo Petro compartió mensaje de reconocido actor de Hollywood que se despachó contra Trump

Las redes sociales reaccionaron a la publicación con una ola de comentarios.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 9:51 p. m.
Fueron varias horas de tensión las que hubo entre Colombia y Estados Unidos.
Han sido días de tensión entre Colombia y Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Este martes, 30 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado bastante activo en su cuenta personal de X, publicando varios mensajes, luego de que la administración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le canceló su visa.

Pero una publicación que hizo Petro llamó la atención de los usuarios de X, ya que el jefe de Estado colombiano reposteó un mensaje de un reconocido actor de Hollywood, en el cual arremetió en contra de Trump.

Contexto: “No salen de Colombia”: Petro lanzó advertencia que agudiza la tensión diplomática con Trump. Esta es la declaración

Se trata del actor Richard Gere, quien en una declaración lanzó varias pullas a Donald Trump, y dijo que “está loco”.

“Es presidente que no solo está loco, es un presidente oscuro y en seis meses casi ha destruido nuestro país”, expresó el reconocido actor.

Richard Gere ha actuado en películas como El Fraude, El Benefactor y Norman: El Hombre que lo Conseguía Todo.
Richard Gere. | Foto: AFP

El actor también se refirió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu: “Debe irse, no es alguien que pueda cambiar, y todos los facilitadores de la coalición que tiene juntos, todos tienen que irse, en realidad hay algunas personas muy buenas en el lado palestino, desafortunadamente están en la cárcel”.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Cabe recordar que el lunes de esta semana, en una nueva sesión del controversial consejo de ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a criticar a Trump.

“No hay ninguna ilegitimidad para ningún presidente ni persona humana en el mundo de decir que se apliquen las consecuencias del Tratado de Roma. Ni en territorio de Estados (Unidos) ni en ningún otro”, expresó el mandatario colombiano.

x
Donald Trump | Foto: Getty Images

También anotó: “Si el señor Donald Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como lo es hasta el día de hoy, no merece más sino la cárcel, y su ejército no lo debe obedecer”.

Contexto: Gustavo Petro dio la orden de articular las fuerzas militares de Colombia con las de Venezuela: “Sin miedo”

“20 millones de jóvenes de Estados Unidos que votaban por Biden dejaron de votar. Por eso, ganó Trump. No por más, 20 millones de jóvenes desilusionados porque su gobierno apoyaba la masacre en Gaza. No votaron por Trump, él no aumentó sus votos, ellos dejaron de votar”, recalcó el jefe de Estado colombiano.

Desde hace varios días, el mandatario se ha enfocado en conflictos internacionales por encima de las múltiples dificultades por las que está atravesando Colombia, especialmente en cuanto al orden público.

