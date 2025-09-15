Suscribirse

¿Gustavo Petro dejará la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026? Lidio García revela lo que le dijo el mandatario

El presidente del Congreso cuenta que ha tenido tres encuentros con Petro para hablar de la agenda legislativa.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 9:35 p. m.
Lidio García y Gustavo Petro.
Lidio García y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA / API

Aunque todavía quedan siete meses para la primera vuelta presidencial (31 de mayo de 2026), hay sectores que ponen en duda la realización de dichos comicios y por esa razón hay una especie de incertidumbre al respecto.

En ese sentido, el presidente del Congreso, Lidio García, aclaró que esa preocupación no debe existir en Colombia porque hay unas instituciones fuertes y que “acá no ocurre lo mismo que en Venezuela”. Aseguró que las elecciones se harán sin problema alguno y que el propio presidente Gustavo Petro le hizo esa afirmación.

“Habrá elecciones, incluso lo he hablado con el presidente Petro y él tiene claro que se va”, dijo.

Contexto: Lidio García, presidente del Senado, revela inédita conversación con Gustavo Petro sobre las elecciones de 2026: “No creo que me diga mentiras”

Agregó: “Él en eso es muy claro, a no ser que esté echando mentiras, pero la última vez que hablábamos, él mismo me dijo que se va el 7 de agosto de 2026. En Colombia habrá elecciones sin problema”.

Lidio García revela conversación con Petro sobre el 2026: “No creo que haya dicho mentiras”

García contó que se ha reunido en tres ocasiones con el presidente Gustavo Petro desde que se posesionó como presidente del Senado, el pasado 20 de julio. El primer encuentro fue el protocolario y los dos restantes se dieron para hablar de la agenda legislativa.

“Creo que tengo una relación cordial y basada en el respeto. Espero que la relación se mantenga y se pueda discutir amablemente y sin irrespeto, porque yo no soy tan decente como Efraín Cepeda. No tengo muy buen temperamento y no tolero que me digan de todo. Lo único que pido es que respeten al Congreso y lo voy a hacer respetar hasta el último día que esté presidiendo el Senado. Seré garantista, más no gobiernista”, reiteró el senador del Partido Liberal.

Contexto: Dicen en vivo quién sería el candidato que Petro escogió para las elecciones 2026: “Le dio el trofeo”

El presidente del Congreso aseguró que hará respetar al Legislativo y que no permitirá irrespeto desde la Casa de Nariño, con la única finalidad de que haya una relación armónica entre las diferentes ramas del poder.

Por esa razón, pidió al presidente Petro que le baje el tono a su discurso cuando haga referencia al Congreso de la República, ya que la polarización debe disminuir para evitar confrontaciones innecesarias.

Las elecciones presidenciales se harán el 31 de mayo de 2026.
Las elecciones presidenciales se harán el 31 de mayo de 2026. | Foto: SEMANA / Presidencia de la República

García también contó que aspirará nuevamente al Senado de la República y que está a la espera de que el Partido Liberal le dé el aval y sea la cabeza de lista de esa colectividad para las elecciones que se harán el 8 de marzo de 2026, donde los colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Legislativo.

