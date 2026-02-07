Política

Gustavo Petro dice que no votará en la consulta de marzo: “No pediré el tarjetón porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”

El mandatario también arremetió contra el Consejo Nacional Electoral, tras la decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 8:08 p. m.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las consultas interpartidistas de marzo.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las consultas interpartidistas de marzo. Foto: Presidencia/Semana

El presidente de la República, Gustavo Petro, se volvió a pronunciar sobre la polémica que se desató tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), frente a la participación del candidato Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, que se desarrollará el 8 de marzo.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el jefe de Estado también arremetió contra el CNE y lo acusó de actuar de manera partidista y de vulnerar la Constitución en decisiones relacionadas con el proceso electoral y la participación del progresismo en la consulta.

“El CNE no ha respondido a la ley ni a la Constitución. No se puede tomar decisiones con magistrados y con jueces administrativos subjudice y con conflicto de interés, interesados en destripar el progresismo y perseguirnos hasta la cárcel y la muerte”, señaló Petro en su mensaje.

De acuerdo con el mandatario, esto lo llevó a tomar la decisión de no participar de las votaciones de la consulta interpartidista que se desarrollarán el próximo 8 de marzo, cuando los colombianos también elegirán al nuevo Congreso de la República.

“El hecho de excluir de la consulta al progresismo es un acto delictivo y de fraude. A mi y a millones de colombianos nos impiden votar por quien queremos este 8 de marzo, nos quitan un derecho fundamental”, escribió el jefe de Estado en su extenso mensaje.

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.
El presidente Gustavo Petro aseguró que no votará en la consulta interpartidista de marzo. Foto: Presidencia

Aseguró que participará de las elecciones en marzo, pero solo pedirá los tarjetones para Cámara y Senado, con el objetivo cambiar “el Congreso que le quitó a la sociedad las reformas mas sensibles en salud, y para quitarle la base a esta presunta delincuencia que se ha apropiado del papel de árbitros de las elecciones, que se roba el erario y pone al pueblo bajo mafias”.

“Votaré este 8 de marzo por el cambio del Congreso y punto. Invito a quienes ejercen su primer voto a usarlo transformando el Congreso en un congreso de la gente y no de las mafias. No pediré el tarjetón de consulta, porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”, insistió.

Petro manifestó que “es el pueblo el mayor veedor de las elecciones”, por lo que le pidió “a todos y todas las que el día de elecciones quieran cuidar la transparencia electoral inscribirse en el correo de la presidencia para ser testigos ciudadanos en las mesas electorales”.

Así mismo, le solicitó al registrador nacional “cambiar los listados de jurados incluyendo a la juventud de Colombia estudiantil de las universidades y primer año de secundaria, a todo el profesorado público y privado del país”.

