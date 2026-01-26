Consulta presidencial 2026: ¿Cómo votar en las consultas del 8 de marzo y que no le anulen el voto?

El próximo 8 de marzo de 2026, los colombianos no solo elegirán Congreso, sino que también podrán participar en las consultas interpartidistas presidenciales, un mecanismo mediante el cual varios sectores políticos definirán a su candidato único para las elecciones de mayo.

Cambio Radical pide que el 8 de marzo solo se entregue el tarjetón de las consultas a los ciudadanos que así lo soliciten

Registraduría presenta la tarjeta electoral única para las consultas presidenciales del 8 de marzo Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Aunque el proceso de votación es sencillo, la Registraduría Nacional ha advertido que errores básicos pueden llevar a que el voto sea anulado, especialmente por un cambio clave en la forma de votar.

Para estas elecciones, se implementará por primera vez un tarjetón único para las consultas presidenciales. A diferencia de años anteriores, cuando cada consulta tenía una papeleta distinta que el ciudadano solicitaba al jurado.

Elecciones Colombia 2026: ¿qué son las consultas interpartidistas del 8 de marzo?

Las urnas abrirán a las 8:00 de la mañana del próximo domingo. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

En 2026 todos los procesos estarán incluidos en un solo tarjetón. El objetivo, según la Registraduría, es reforzar el secreto del voto y agilizar el procedimiento en las mesas.

El elector recibirá ese tarjetón y deberá escoger solo una consulta interpartidista. Dentro de ella, podrá marcar un único candidato. Cualquier otra combinación, como señalar dos consultas diferentes o marcar más de un aspirante, hará que el voto sea declarado nulo.

Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran en la Gran Consulta por Colombia, según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para ‘El Tiempo’

Se espera que sean cerca de 38 millones de colombianos los que se acerquen a las urnas para ejercer su voto. Foto: Colprensa

También se anula el voto si el tarjetón se deposita sin ninguna marca o si la intención del elector no es clara. Por eso, las autoridades recomiendan leer con atención las instrucciones impresas antes de votar y verificar que la marca sea visible y esté dentro del recuadro correspondiente.

La Registraduría recordó que no es obligatorio participar en las consultas. Quien no quiera hacerlo puede abstenerse de marcar el tarjetón, pero debe tener claro que, si decide votar, solo puede hacerlo por una consulta.

Las consultas interpartidistas se harán el 8 de marzo de 2026. El 31 de mayo será la primera vuelta presidencial. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

En caso de dudas, los jurados están autorizados para orientar sobre el procedimiento, sin influir en la decisión. Evitar el voto nulo en las consultas del 8 de marzo depende, en esencia, de una regla básica: una sola consulta, un solo candidato.