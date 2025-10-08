Suscribirse

Gustavo Petro dijo que su Gobierno inauguró una universidad en San Andrés, pero no hay ni predio: “Es mentira”, denunció un congresista

Con documentos en mano, el congresista Jorge Méndez denunció que el presidente “le mintió a los colombianos”.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 1:09 p. m.
El congresista Jorge Méndez y Gustavo Petro
El congresista Jorge Méndez y el presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro no se cansa de mentir al país, resumió, con indignación, el congresista de Cambio Radical, Jorge Méndez.

Denunció que el viernes, 3 de octubre, el jefe de Estado, desde Ibagué, les anunció a sus seguidores que el Gobierno nacional estaba inaugurando una universidad en la isla del Caribe, en San Andrés. Y era falso, según él.

“El presidente anunció que el ministro de Educación, Daniel Rojas, no estaba presente porque estaba inaugurando el Alma Mater”, afirmó en un video que divulgó a través de sus redes sociales.

Jorge Mendez, representante a la Cámara por el departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina,
Jorge Méndez, representante a la Cámara por el departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina. | Foto: Twitter Cámara

Y reveló el fragmento del discurso de Petro en la capital del Tolima, donde manifestó: “El ministro está en San Andrés, ya se está entregando la universidad. Yo quería ir a eso”. El público aplaudió emocionado.

El congresista, oriundo de San Andrés, dijo que los isleños, ilusionados, salieron en caravana, en motos, carros y a pie a buscar dónde se estaba inaugurando la supuesta universidad. “Una mentira tan cínica por parte de este presidente no se puede ocultar”, manifestó.

Y al día siguiente— añadió Méndez—, el ministro Daniel Rojas anunció que el Gobierno “ya había comprado el predio donde sería la universidad. No hay estudios de factibilidad socioeconómica, no hay una ley donde se cree la universidad. Y, ¡oh sorpresa, hoy indagando, no hay en la Notaría de San Andrés ninguna escritura de compraventa de algún predio”.

Alocución del presidente Gustavo Petro, desde Ibagué
Alocución del presidente Gustavo Petro, desde Ibagué. 3 de octubre de 2025 | Foto: Presidencia / Transmisión de Youtube

Lo preocupante es que el ministro de Educación, en un video, anunció que ya habían adquirido el predio. “Estamos en el suroriente de la isla, este lote que ven a mis espaldas fue adquirido por el Ministerio por una inversión cercana a los 9.000 millones de pesos”, dijo el funcionario.

En la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos “no hay registrada ninguna compra. En las páginas de Secop, Ministerio de Hacienda o Ministerio de Educación no hay ninguna referencia de compra de algún predio en la isla”, afirmó el parlamentario.

Daniel Rojas ministro de Educación
Daniel Rojas, ministro de Educación. | Foto: Presidencia

“Este Gobierno, realmente, no se cansa de mentir. Gracias a Dios falta poco y ya los colombianos e isleños saben que es mentira tras mentira. Sumado a esto, el ministro dice que la universidad va porque va, con Congreso o no. Ni siquiera han radicado un proyecto de ley para crear la universidad de las islas y ya están anunciando una inauguración de algo que es, realmente, ficticio y mentiroso. Le pido al Gobierno que sea serio, que sean responsables y respetuosos con el pueblo de las islas que lo eligió”, dijo Jorge Méndez, quien ha denunciado varias promesas incumplidas de Gustavo Petro en San Andrés.

