Gustavo Petro les responde a los candidatos de la Consulta por Colombia: “No voy a ser dictador. No insulte”

Gustavo Petro, presidente de la República, les respondió a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, quienes rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente que propone el Gobierno nacional.

Vicky Dávila, precandidata presidencial del Movimiento Valientes, lanzó una dura crítica contra el mandatario.

“Defendemos la Constitución. No necesitamos un dictador. Necesitamos un demócrata”, manifestó en un video, junto a otros cinco integrantes de la coalición.

El mandatario colombiano contestó pidiendo que no lo insulten.

“No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi Gobierno”, escribió el presidente en X.

Y se dirigió directamente a Juan Daniel Oviedo por su participación en el gobierno de Iván Duque.

Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 27, 2025

“Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado social de derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de desaparecidos, miles de jóvenes asesinados y encarcelados como recuerdo. ¿Qué hacía usted como miembro del gobierno de Duque mientras asesinaban a los jóvenes del estallido?“, sostuvo Petro.

Y agregó: “¿Sabía usted que a esos jóvenes asesinados y apresados, la inteligencia policial de su gobierno los vendió como terroristas pagos por Venezuela a la inteligencia policial de los EE. UU.?“.

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia rechazan nuevo intento de constituyente del Gobierno Petro: “No necesitamos un dictador”

De acuerdo con Petro, el gobierno Duque tenía “odio aporofóbico” y que “por eso llevaron miles a la cárcel, como los dictadores que ha habido en las Américas”.

“Hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en 34 años para volver realidad su texto: el Estado social de derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos", manifestó Petro en su cuenta de X.

De esa forma, les dijo que no confundan “el Estado social de derecho con neoliberalismo”.

“Ni la democracia con las dictaduras de quienes quisieron ‘refundar la patria’ en la vieja constitución dictatorial de 1886″, concluyó Petro.

Múltiples voces de la Constitución han criticado el nuevo intento por lograr una constituyente, que buscará recolectar 10 millones de firmas para llevar el proyecto de ley al Congreso.