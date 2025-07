Gustavo Petro mandó mensaje a Marco Rubio: señaló que no cree que “se ponga a pendejear” con un golpe de Estado en su contra

Y avanzó en su intervención: “Ahora, si quieren, pues bienvenidos a la lucha. En otras cosas no estaremos de acuerdo, pero a mí no me mandan encadenados los colombianos a Colombia. Eso no es de hombres, ni de mujeres, ni de seres humanos, eso no es, sino recordar viejos tiempos y aquí no entran encadenados”.

“Aquí no fumigo el campesinado, si el campesinado quiere fumigar él mismo, él mismo fumiga, pero no le vamos a hacer una guerra al campesinado, ¿que si Marco Rubio estaba en un golpe de Estado contra Petro?, no creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro. Porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio sino la de otros, y no me voy a poner a pendejear por eso. Eso es asunto que la Fiscal General de la Nación tiene que establecer, no yo”, insistió el presidente Gustavo Petro.