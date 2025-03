Gustavo Petro: “Nosotros estamos es salvando EPS y les hemos dicho que pasen a ser gestoras pero recibimos la puñalada trasera”

“Entonces en la prensa dicen ‘paguen la deuda del sistema de salud’ y yo digo: ¿cuál deuda? Si esa es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dineros públicos y no le pagaron a los hospitales ni a las gestoras financieras porque estaban vendiendo al doble los precios de los medicamentos (...) eso no es deuda nuestra y nosotros no tenemos porqué pagarlas. “Que la paguen ellos y si no pueden, pues que se liquiden las EPS”, dijo el presidente.