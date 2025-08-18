Suscribirse

Gustavo Petro reacciona a resultado de las elecciones presidenciales en Bolivia: “La unidad del pueblo es fundamental”

Bolivia elegirá en una segunda vuelta entre Rodrigo Paz, un senador de centro-derecha, y el expresidente de derecha Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

Redacción Semana
18 de agosto de 2025, 12:23 p. m.
El presidente Gustavo Petro se refirió a las elecciones desarrolladas este domingo en Bolivia.
El presidente Gustavo Petro se refirió a las elecciones desarrolladas este domingo en Bolivia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, reaccionó a los resultados de las elecciones que se adelantaron este domingo en Bolivia, que arrojaron la definición en una segunda vuelta entre dos opciones de derecha, tras 20 años de gobiernos de izquierda que empoderó Evo Morales.

El próximo presidente de Bolivia se decidirá entre un senador y un expresidente. Se trata de Rodrigo Paz, quien sorprendió al imponerse en la elección de este domingo sobre el exmandatario Jorge Quiroga, a quien enfrentará el 19 de octubre.

Elecciones en Bolivia: el presidente se definirá en segunda vuelta entre candidatos de derecha, según proyecciones

Estos resultados generaron una reacción del mandatario colombiano, quien, a través de su cuenta en X, envió un mensaje enfático a los sectores populares del país suramericano para que se unan.

“Solo la división del movimiento indígena y popular, permite que los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder. Ahora que entregarán el litio, debe el movimiento popular unirse con dignidad por encima de los egos”, señaló.

Su mensaje, en respuesta la complementó con una frase certera de cara a lo que viene en la segunda vuelta presidencial en Bolivia, que se realizará el próximo 19 de octubre. “La unidad del pueblo es fundamental”, indicó.

Cabe recordar que los bolivianos votaron este domingo en medio de la peor crisis económica en décadas, por cuenta de la escasez de dólares, de combustible y algunos productos básicos y con una inflación interanual de casi el 25 %, la mayor en 17 años.

Durante la administración de Luis Arce, Bolivia, otrora rico productor de gas y con importantes recursos de litio por explotar, casi agotó sus reservas en divisas en los subsidios a los combustibles que llegan a los 11,3 millones de habitantes.

Bolivia se asoma a una nueva era en las elecciones de este domingo: el panorama político es una gran incertidumbre

Por eso, casi al unísono, los candidatos que quedaron en la contienda electoral para la segunda vuelta presidencial prometieron un cambio ante el desencanto de la mayoría con la izquierda que lideró Morales.

Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia que gobernó entre 2006 y 2019, intentó competir en esta elección por un cuarto mandato. Sin embargo, un fallo se lo impidió al prohibir la reelección por más de una vez.

