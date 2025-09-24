Suscribirse

Política

Gustavo Petro reveló desde Nueva York que dio una entrevista a ‘Al Jazeera’. Entregó detalles en su cuenta de X

El presidente ha insistido en que deben parar los bombardeos a Gaza.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 12:27 a. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
Gustavo Petro. | Foto: Juan Cano - Presidencia de Colombia

Continúa la agenda del presidente Gustavo Petro, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en su tercer día de visita oficial, a través de su cuenta de X, reveló detalles de una entrevista que concedió a Al Jazeera en la que insistió en la necesidad de que cesen los bombardeos en Gaza.

Contexto: Petro rompe el silencio por el retiro de la delegación de Trump mientras hablaba en la ONU: “Debilidad intelectual”

“Si Gaza desaparece, desaparece la humanidad. No confío en gobiernos subordinados al oro y la codicia”, posteó el mandatario.

Inclusive, esta semana, Petro expresó que se deben fortalecer las medidas sobre el caso de Palestina: “Ya llegó a un punto en donde la diplomacia no sirve. Si se mira el proceso de United for Peace que se usó en épocas pasadas, encontraremos que hay otro camino que toca acometer".

“Es una votación en Asambleas Unidas que autorice una fuerza de paz armada que defienda al pueblo palestino de Israel y de Estados Unidos. Y eso es lo que voy a proponer, un ejército de la salvación del mundo, en donde nos toca invitar a África, al Medio Oriente, a Asia, a China y a América Latina”, anotó Petro.

Sumado a ello expresó: “Y ojalá Europa logre desenredarse y volver a su historia democrática y de libres. ¿Y el reconocimiento del Estado palestino que gana fuerza en 142 países? Ya la mayoría de nuestros países reconoció, en el caso de Colombia, en el gobierno de Santos (expresidente de Colombia), el Estado palestino, la inmensa mayoría de las naciones, 140, 150, votan porque cese al fuego. Y no le hace caso un solo país que veta en el Consejo de Seguridad el cese al fuego, el gobierno de Trump”.

“Y eso significa que entonces no podemos seguir esperando que niños y niños sigan muriendo bombardeados mientras se veta por parte de Trump cualquier acción de la humanidad”, recalcó el mandatario.

Contexto: Petro le notificó al país que no aumentará el impuesto a la gasolina y cerveza tras la aprobación del presupuesto

Finalmente, dijo en el análisis del conflicto en Medio Oriente: “La humanidad tiene que responder sin Trump o incluso contra él, para salvar esta humanidad de un genocidio que no debemos seguir observando, sino que debemos terminar en forma definitiva, porque ese genocidio —si continúa— será el genocidio de nuestros pueblos que serán atacados de la misma manera”.

