Gustavo Petro reveló desde Nueva York que dio una entrevista a ‘Al Jazeera’. Entregó detalles en su cuenta de X

Continúa la agenda del presidente Gustavo Petro, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en su tercer día de visita oficial, a través de su cuenta de X, reveló detalles de una entrevista que concedió a Al Jazeera en la que insistió en la necesidad de que cesen los bombardeos en Gaza.

“Si Gaza desaparece, desaparece la humanidad. No confío en gobiernos subordinados al oro y la codicia”, posteó el mandatario.

Si Gaza desaparece, desaparece la humanidad.



No confío en gobiernos subordinados al oro y la codicia. pic.twitter.com/74Sixee18V — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2025

Inclusive, esta semana, Petro expresó que se deben fortalecer las medidas sobre el caso de Palestina: “Ya llegó a un punto en donde la diplomacia no sirve. Si se mira el proceso de United for Peace que se usó en épocas pasadas, encontraremos que hay otro camino que toca acometer".

“Es una votación en Asambleas Unidas que autorice una fuerza de paz armada que defienda al pueblo palestino de Israel y de Estados Unidos. Y eso es lo que voy a proponer, un ejército de la salvación del mundo, en donde nos toca invitar a África, al Medio Oriente, a Asia, a China y a América Latina”, anotó Petro.

Entrevista en televisión en Aljazeera, sobre mi intervención en la ONU. https://t.co/3hUTQnXiJs — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2025

Sumado a ello expresó: “Y ojalá Europa logre desenredarse y volver a su historia democrática y de libres. ¿Y el reconocimiento del Estado palestino que gana fuerza en 142 países? Ya la mayoría de nuestros países reconoció, en el caso de Colombia, en el gobierno de Santos (expresidente de Colombia), el Estado palestino, la inmensa mayoría de las naciones, 140, 150, votan porque cese al fuego. Y no le hace caso un solo país que veta en el Consejo de Seguridad el cese al fuego, el gobierno de Trump”.

“Y eso significa que entonces no podemos seguir esperando que niños y niños sigan muriendo bombardeados mientras se veta por parte de Trump cualquier acción de la humanidad”, recalcó el mandatario.