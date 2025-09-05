Suscribirse

Política

“Hay que ser muy bruto”: fuerte crítica de Jota Pe Hernández a Gustavo Petro por el tema de la gasolina

El senador a la Alianza Verde es un férreo opositor del mandatario colombiano.

Redacción Semana
6 de septiembre de 2025, 2:29 a. m.
Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde, y Gustavo Petro, presidente de la República.
Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde, y Gustavo Petro, presidente de la República. | Foto: Foto 1: SEMANA / Foto 2: Presidencia.

La reforma tributaria que presentó el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado un sinnúmero de reacciones en todos los sectores políticos que están en contra de que se impongan más impuestos a los colombianos.

La iniciativa del Gobierno Petro busca recaudar unos 26,3 billones de pesos, por lo que es poco probable que el Congreso apruebe esa propuesta, sobre todo, a pocos meses de una contienda electoral.

Diferentes partidos políticos ya anunciaron que votarán en contra de esa propuesta del Ejecutivo y que no aceptarán que la clase trabajadora del país sea la que asuma los gastos del Estado.

Contexto: Transportadores de pasajeros advierten que la reforma tributaria “asfixiará a la clase media y golpeará el bolsillo de millones de hogares”

Por esa razón, el senador Jota Pe Hernández fijó su postura y habló directamente del IVA del 19 % que tendrán la gasolina y el diesel. Durante una alocución, Petro dijo que los pobres de Colombia casi no usan gasolina y Hernández respondió a dicha afirmación.

“Hay que ser muy bruto para creer que el aumento en el precio de la gasolina no afectará a los más pobres”, dijo el congresista.

Hernández grabó un video donde presentó una serie de testimonios de colombianos hablando sobre el precio de los combustibles y todos afirmaron que si la gasolina y el ACPM sube, ellos se verán afectados directamente.

Gustavo Petro Inflación, energía, arriendo, gasolina, restaurante
Gustavo Petro ha defendido su reforma tributaria. | Foto: SEMANA

“Ahora que pretende subirle el precio con el IVA del 19 % tiene que ver lo que dicen los campesinos de Colombia”, reiteró.

Según el congresista de la Alianza Verde “los colombianos tendrán que definir entre una libra de carne o pagar la gasolina”.

Por esa razón, anunció que votará en contra de la reforma tributaria que deberá empezar su trámite en los próximos días.

“Nos vamos a oponer a esta reforma tributaria porque el IVA a la gasolina y al ACPM afecta a los pobres. Petro, está confundido porque tiene que ver que los afectados no serán los dueños de las camionetas”.

Contexto: Bares y restaurantes advierten riesgo para crecimiento de economía nocturna, por medidas en proyecto de ley de financiamiento

Finalmente, le envío un mensaje al mandatario, quien hace un par de semanas le escribió un mensaje a Hernández donde lo señaló de verdugo de los colombianos.

EN VIVO. Estos son los impuestos que trae la nueva reforma tributaria de Gustavo Petro

“Usted que dijo que Jota Pe era un verdugo, resultó que usted es el verdugo de los pobres de Colombia”, indicó.

En las próximas semanas las comisiones económicas tendrán que estudiar a fondo la propuesta del Gobierno Petro, pero hasta los sectores del Gobierno creen que es bastante complicado poder sacar esa propuesta adelante, sobre todo, en la recta final del mandato de Petro.

