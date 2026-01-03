Política

Iván Duque respaldó acción militar de Estados Unidos en Venezuela: “El sometimiento a la justicia de Maduro es un deber moral”

El expresidente hizo un llamado a la comunidad internacional para que esté “lista para dar todo el apoyo a la puesta en marcha del plan de reconstrucción”.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 12:33 p. m.
El expresidente Iván Duque se pronunció frente a la captura de Nicolás Maduro.
El expresidente Iván Duque se pronunció sobre la acción militar adelantada por Estados Unidos en la madrugada de este sábado, 3 de enero, y se refirió a la captura de Nicolás Maduro, que fue confirmada por Donald Trump.

Felicito la acción adelantada por los EE. UU. en defensa de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de los derechos humanos”, señaló el exmandatario colombiano.

El ex jefe de Estado aseguró que “el sometimiento a la justicia de Maduro es un deber moral ante la violación sistemática de los derechos humanos que su régimen ha perpetuado por años".

Hizo un llamado a la comunidad internacional para que se aliste para dar apoyo a un plan de reconstrucción. “Este es el momento del retorno a la democracia y la restauración del orden institucional”, señaló.

La reacción del exmandatario llega tras el pronunciamiento del también expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien también consideró que “Estados Unidos actuó en legítima defensa”.

Uribe Vélez señaló que “no se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos; se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos”.

El expresidente Uribe no mencionó a Gustavo Petro, pero su mensaje es una crítica a la posición que ha tomado el gobierno colombiano con este hecho. El primer mandatario rechazó la intervención militar del gobierno Trump en ese país.

“La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela, que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su País”, señaló Uribe Vélez.

Y agregó: “Que las Fuerzas Armadas de Colombia no entren en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido con la Zona Binacional. Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor”.

