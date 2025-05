SEMANA: ¿El memorando de entendimiento sobre cooperación de la franja económica de la Ruta de la Seda y la Iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI debería pasar por el Congreso?

José Manuel Restrepo (J. M. R.): En principio, un memorando de entendimiento que no tenga obligaciones específicas, sino que sea meramente un acuerdo de intención, no está obligado a pasar por el Congreso. Sin embargo, este tendrá implicaciones geopolíticas, puede llegar a tener impactos en el comercio exterior colombiano y, en mi opinión, por lo menos debería ser analizado en las comisiones segundas. Firmar ese memorando, así esa meramente intencional, va a tener implicaciones en la relación de Colombia con Estados Unidos y, por lo tanto, consecuencias en la inversión extranjera y el comercio internacional. Si es meramente intencional, ¿para qué generar ese impacto negativo para la economía colombiana?

SEMANA: ¿Este memorando de entendimiento es equivalente a un TLC?

J. M. R.: No lo es y por eso el argumento jurídico de quienes dicen que no debe ser estudiado es que, como es meramente intencional, no debería pasar por el Congreso. Lo que sí está claro es que nadie ha hecho un estudio detallado de las implicaciones que esto va a tener en las relaciones de comercio e inversión de Colombia con otros países y tampoco un acercamiento con el sector productivo y empresarial para valorar el impacto de una medida de esta naturaleza.

SEMANA: La ministra encargada del Comercio afirmó que le parecía inaudito que los empresarios estén pidiendo comentar sobre el documento. ¿Este memorando puede representar compromisos para Colombia a largo plazo?

J. M. R.: No comparto la posición de la ministra de Comercio Exterior. A mí me parece que el Ministerio, por su naturaleza, debe tener un espacio abierto al diálogo con el sector productivo. Los empresarios son protagonistas del comercio y la inversión, y lo mínimo que se espera de la cartera es un diálogo de construcción con el sector. Con eso dicho, para mi análisis esto sí va a tener implicaciones de cortísimo plazo porque esto puede tener una afectación al comercio y a la inversión entre Colombia y Estados Unidos de América. Con los problemas que tiene Colombia de la migración por el Tapón del Darién y la producción de coca en el país, Estados Unidos podría aplicar tarifas arancelarias superiores, cosa que pondría en riesgo las exportaciones.

Los propios actores del Gobierno norteamericano han señalado la implicación que podría tener en la exportación de café, banano y flores. Otro ingrediente tiene que ver con que a corto y mediano plazo esto no tendría mayor impacto en la relación comercial con China, ni siquiera se necesita firmar ese acuerdo para mejorar el desempeño de la inversión que, además, es deficitaria en más de 14.000 millones de dólares.

SEMANA: Estados Unidos ha dejado de prestar atención a sus socios y por eso hay quienes señalan que se deben buscar nuevas alianzas para no depender solamente de un aliado estratégico. Además, otros países se están acercando a China. ¿Puede ser una buena idea para Colombia buscar nuevos socios comerciales?

J. M. R.: Puede ser que existan roces entre los actores de los gobiernos, pero la relación comercial y de inversión con Estados Unidos es de las pocas que está creciendo, una relación que hacen las empresas. Sí hay que buscar la diversificación de mercados, no me cabe duda de que Colombia debe fortalecer la relación con China, pero eso se puede lograr perfectamente sin firmar ese memorando de entendimiento. No se necesita el memorando de entendimiento para fortalecer la relación de inversión y comercial con China ha mejorado y se han abierto mercados. Entonces, no se necesita ese memorando para fortalecerla.

SEMANA: En términos diplomáticos, ¿qué lectura da que este acercamiento se esté dando en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro ha protagonizado fisuras con Estados Unidos? ¿Esta es la forma en la que debería hacerse?

J. M. R.: Esto da una lectura de una torpeza infinita porque lo que el presidente está buscando es, eventualmente, abrir una grieta mayor en la relación entre Colombia y Estados Unidos, quizá para utilizarla políticamente. ¿Qué busca el presidente Petro? ¿Poner en riesgo una relación diplomática de más de 200 años que tenemos con Estados Unidos y con el primer socio comercial y de inversión? ¿Poner en riesgo empleos? Políticamente es incomprensible una medida de esta naturaleza porque termina afectando a los más vulnerables de la sociedad y a la generación de ingreso en la economía.

SEMANA: ¿Esta decisión puede influir de forma indirecta y sumar puntos a Colombia para que el país sea descertificado?

J. M. R.: En principio, esto no tiene ninguna relación con la certificación o descertificación, pero sí enrarece la relación entre los dos países. En el contexto actual de Estados Unidos y la forma como maneja el comercio internacional puede complicar las decisiones que pueda tomar sobre Colombia, incluido el tema de tarifas arancelarias y otro tipo de decisiones que tenga que tomar ese país.

SEMANA: Este es un compromiso de Estado y no de Gobierno. ¿Qué cuidados debería tener la administración de Gustavo Petro?

J. M. R.: Este es un compromiso que asume el Estado y ahí es donde aparece el riesgo porque no se ha dialogado con el sector empresarial, sin evaluar consecuencias, sin interpretar los eventuales impactos que se tengan en la relación comercial con otros países, particularmente con Estados Unidos, sin valorar el impacto en la relación comercial y de inversión con China. Entonces, puede terminar siendo un acuerdo inconveniente para la economía colombiana.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, con el chino, Xi Jinping, durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo. | Foto: AP / Ken Ishii/Pool

SEMANA: ¿La economía colombiana está preparada para entrar en un pacto global como la Ruta de la Seda? ¿Es lo suficientemente fuerte para entrar?