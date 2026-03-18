Abelardo de la Espriella habla de sus diferencias con Paloma Valencia: “Lo único que me gusta de esa coalición es Uribe; de resto, tengo mis dudas”

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, candidato presidencial y fórmula a la Vicepresidencia, respectivamente, concedieron una entrevista a SEMANA.

Durante la misma, Abelardo de la Espriella fue consultado por sus diferencias con la senadora Paloma Valencia y por el mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez instando a la unidad entre ambos.

“Dos cosas. La primera, los únicos enemigos aquí son Petro y Cepeda. La doctora Paloma Valencia es una competidora, tiene todo mi respeto, nunca la voy a atacar, nunca la voy a agredir, pero hay que hacer precisiones. Y no porque gente de ella me agreda —no creo que ella los mande—; por ejemplo, esto parece menor, pero es importante porque de aquí hacia allá nunca ha habido una agresión de nadie cercano a mí. Su cuñado, el señor Juan Carlos Pastrana, todos los días me ataca; no por eso pienso yo que Paloma le manda”, aseguró, inicialmente.

“Paloma es una mujer decente, honesta, seria, es una mujer que se ha enfrentado al régimen, pero ella ofrece algo completamente distinto a nosotros, lo cual también es respetable en democracia, porque ella quiere aliarse con todos los partidos, está recibiendo a todo el mundo, están llamando a todos los políticos en todas las regiones. De eso se trata la democracia, ella tiene una visión diferente a la de nosotros”, agregó, al indicar que él, por ejemplo, desiste de recibir apoyo de partidos políticos tradicionales. “Quien negocia con el demonio termina enredado”, aseveró, al dar cuenta de cómo pretende desmarcarse de las colectividades tradicionales.

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“Nunca la vamos a agredir, pero sí hay que poner los puntos sobre las íes. En cuanto a qué es lo que nos diferencia a nosotros de esa campaña de Paloma, a quien por demás yo no tendría ningún problema en nombrar en el gabinete —Paloma es una mujer extraordinaria—. ¿Cuál es el problema que yo le veo a eso? Hombre, que están los mismos de siempre. Allá está el santismo, están los políticos de siempre. ¿Con esa gente es que se va a resolver el problema de Colombia, con los que nos trajeron hasta acá? Yo no comparto esa posición, pero es válida en democracia, porque Paloma es una mujer correcta, honesta y es una patriota. Con el doctor Restrepo tenemos una visión diferente. Esto se hace con la gente. Esto es con el pueblo”, agregó Abelardo de la Espriella.

Vea la entrevista completa con Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y con José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial:

“Lo único que me gusta de esa coalición es Uribe; de resto tengo mis dudas”, agregó el candidato presidencial al señalar que aliarse con todos los políticos se vuelve “inmanejable”.

“Colombia necesita algo distinto a la política tradicional y por eso Restrepo y yo somos los outsiders”, agregó el aspirante presidencial. “Hay que tener claro que Paloma no es la enemiga, somos competidores y tendremos que ponernos en estos dos meses y medio los puntos sobre las íes, porque eso es lo responsable con la gente. Ahora, yo no creo que Paloma se esté aliando con políticos para hacer lo mismo de siempre. Porque ella es una mujer correcta, pero le va a quedar complicado manejar a todos esos políticos al final de la ecuación por una razón elemental. Esa vieja casta política, esa rosca de siempre, es la que ha hecho todo mal para tenernos en la situación en la que estamos hoy, porque al final del día no es un tema de Cepeda contra de la Espriella o Paloma, no. Es la lucha de la democracia contra el absolutismo. De la libertad económica contra el estatismo, del futuro contra el pasado”, aseveró el abogado y candidato presidencial.

“Aquí se juega Colombia sus restos y yo no creo que para defender a Colombia, en sus horas más oscuras, nosotros, en el caso de José Manuel y mío —hablo por nosotros—, tengamos que recibir a todo el mundo. Aquí hay derecho de admisión porque mucha de esa gente que nos ha tocado la puerta es la causante del desastre que hoy vive Colombia”, insistió.

Las elecciones para presidente en Colombia se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato recibe más de la mitad de los votos, se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos, y esta se llevará a cabo el 21 de junio de 2026. El ganador será el presidente de Colombia el 7 de agosto de este año, por un período de cuatro años.