Katherine Miranda refuta tesis de Eduardo Montealegre sobre el control que hará la Corte Constitucional a decreto de la consulta

La primera es que “el presidente del Senado cerró abruptamente la votación, cuando una de las senadoras tenía la expectativa legítima de participar en la misma”; la segunda, que “el secretario general cambió el sentido de un voto por el ‘sí’, para volverlo ‘no’, cuando estaba cerrada la votación”; y la tercera, que “no se dio paso a la apelación que se hizo en forma inmediata ante estos vicios. Sin tramitar la impugnación, no se podía dar por finalizada la sesión”.

Así mismo, aseguró que el control a la demanda del decreto lo tendrá que realizar la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado, como se habla en algunos sectores, y que este no es previo, ya que “la Corte no controla antes de la consulta, sino después”.