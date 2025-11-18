Suscribirse

¿La excandidata presidencial Ingrid Betancourt volverá al Senado? Este martes se definirá si encabezará la lista por su partido

Betancourt tomará una decisión este martes.

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 4:15 p. m.
La excandidata presidencial Ingrid Betancourt podría tener un papel protagónico en las elecciones de 2026. SEMANA conoció que al interior de Oxígeno, su partido político, varias voces le han pedido que aspire al Senado y encabece la lista.

Betancourt, quien le entregó recientemente el aval a la Presidencia al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no ha tomado la decisión oficial, pero lo hará este martes, 18 de noviembre.

SEMANA confirmó que la exsecuestrada lo está contemplando y en la mañana de hoy adelanta varias conversaciones al interior de su partido que la llevarán a tomar una decisión oficial.

Este miércoles, 19 de noviembre, Betancourt presentará oficialmente la lista cerrada al Senado de Oxígeno. Lo hará en el Hotel Grand Hyatt, en Bogotá, y ahí se conocerá oficialmente si la colombo-francesa se radicará totalmente en Bogotá en los próximos cuatro años.

Regresar supone un verdadero desafío para Ingrid Betancourt porque ya pasó por el Congreso y es recordada por sus debates de control político sobre presuntos casos de corrupción. Volver al Capitolio a ocupar una curul se traduce en que tendría que dejar su vida en París, donde vive con su madre, Yolanda Pulecio, y sus nietos.

Además, tendría que exponerse nuevamente a los problemas de seguridad en un país como Colombia, donde fue secuestrada. Recordemos que en varias oportunidades, la dirigente política ha denunciado cómo la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le garantiza un esquema de protección requerido por su perfil.

El que sí está confirmado en la lista al Senado es el exsecuestrado John Frank Pinchao, quien permaneció durante casi nueve años en poder de las Farc hasta que se fugó de la selva.

Pinchao ya ha hecho política y la seguirá haciendo en Oxígeno, el partido de Betancourt.

Los otros nombres de la lista se conocerán este miércoles.

