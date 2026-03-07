La grave queja que puso el director del Centro Democrático ante la Registraduría: “Pone en riesgo la jornada electoral”

A escasas horas del inicio oficial de la apertura de las urnas, para las elecciones de un nuevo Congreso de la República y la participación ciudadana en la consulta sobre candidatos presidenciales, aumenta la tensión en torno al ejercicio democrático.

En ese contexto, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentó una queja ante la Registraduría Nacional, en la que advierte sobre “graves riesgos para la transparencia de la jornada electoral en Caquetá”.

Vallejo, en su calidad de representante legal del partido de derecha, señaló que lo motivaba la obligación de informar sobre la situación que se viene presentando en varios puestos de votación del departamento del Caquetá.

Florencia, Caqueta Foto: Camilo Rozo

No dejan pasar a la Fuerza Pública

Según el líder político, en esa región del país, de acuerdo con la información que ha recibido, no habría presencia de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

Esto se debe a que habitantes de algunas zonas no estarían permitiendo el ingreso de las autoridades a dichos lugares. “Esta situación genera una seria preocupación frente a las garantías mínimas de seguridad, transparencia y libertad para el ejercicio del derecho al voto, así como para el normal desarrollo del proceso electoral”.

¿En dónde hay dificultades?

Según el pronunciamiento de Vallejo, en ese partido han sido conocedores de lo que está sucediendo, a partir de reportes provenientes de dirigentes y ciudadanos del departamento del Caquetá.

Por ello, acudieron a la Registraduría, para advertir que, “en algunos puestos de votación no se garantizaría la presencia de la Fuerza Pública, lo cual genera un evidente riesgo electoral para el desarrollo de la jornada democrática”, estimaron.

Seguridad en elecciones. Foto ilustrativa Foto: Foto: Policía Valle

Recordaron además que, mediante comunicación oficial remitida por la Secretaría de Gobierno Departamental del Caquetá, informaron a la Registraduría Nacional, acerca de la reubicación de algunos puestos de votación en municipios del departamento, situación que fue analizada en el marco de la Comisión Departamental para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

Así las cosas, los municipios con situaciones relacionadas con los puestos de votación reubicados son Cartagena del Chairá y Solano. No obstante a las intervenciones hechas ya, para tratar de pedir las correcciones necesarias, advierten que una eventual ausencia institucional y de la Fuerza Pública en los puestos de votación representa un riesgo grave, en particular, porque en las zonas mencionadas, “históricamente se han presentado problemas de orden público”.

Peticiones del CD

Como vocero del partido Centro Democrático, Vallejo hizo varias peticiones, a fin de que se garantice transparencia y legitimidad del proceso electoral:

1. “Que las entidades competentes verifiquen de manera inmediata la situación denunciada respecto de los puestos de votación en el departamento del Caquetá.

2. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la presencia de la Fuerza Pública y las condiciones de seguridad en todos los puestos de votación del departamento del Caquetá.

3. Que se garanticen las condiciones necesarias para el ejercicio libre, seguro y transparente del derecho al voto de los ciudadanos.

4. Que se adopten medidas urgentes antes de la jornada electoral, con el fin de evitar riesgos para los votantes y para el normal desarrollo del proceso democrático".