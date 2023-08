Lluvia de ataques en redes sociales contra Juan Daniel Oviedo por decir que prefería a Uribe que a Petro; se metieron hasta con su familia

Lo más lamentable de esta situación es que los comentarios cargados de odio llegaron hasta la familia del candidato a la Alcaldía de Bogotá, quien pidió respeto y dejar los odios. “Las conclusiones de mis respuestas en los debates, correctas o no, no son extensivas a Sebastián o a mi familia. Son seres maravillosos a quienes amo y les estoy inmensamente agradecido por su apoyo personal, pero tienen sus propias posiciones políticas. Sin odios, porfa”, escribió en X.

Ante esta situación, el también candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un mensaje de apoyo a Oviedo. “Mi solidaridad, Juan Daniel. La política no debe ser violenta y los ataques personales no deben ser parte de la campaña, mucho menos los dirigidos a las familias. Sin odios y con respeto es que cambiamos esta ciudad”, escribió el candidato del Nuevo Liberalismo en X.

En el marco del debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2023 de SEMANA, Juan Daniel Oviedo no escatimó palabras en responder al interrogante de si él es o no el candidato del expresidente Iván Duque y por ende del Centro Democrático en las elecciones a celebrarse en octubre próximo.

El exdirector del Dane manifestó que esa es una pregunta que le han hecho las personas de manera constante desde que lanzó su campaña e indicó que incluso “hasta me han dicho gallo tapado de Uribe”, no obstante, si bien no respondió si es o no el candidato del Centro Democrático, Oviedo precisó que él no puede controlar los apoyos que recibe.