En la mañana de este martes, los cuatro líderes que conforman la coalición ‘La Fuerza de las Regiones’ (el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga (Meta), Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el antioqueño Aníbal Gaviria) cumplieron una cita médica inusual antes de dar el primer paso formal hacia la carrera presidencial de 2026.

Juan Carlos Cárdenas, Héctor Olimpo, Juan Guillermo Zuluaga y Aníbal Gaviria. | Foto: SEMANA

A las 6:30 a.m., los exmandatarios llegaron a un laboratorio clínico donde se practicaron pruebas de toxicología y consumo de alcohol. Los exámenes incluyeron un panel de tres sustancias (marihuana, cocaína y anfetaminas), además del control de alcohol, requisito que, según explicaron, hace parte de su decisión de entregar “plenas garantías de transparencia y confianza” en el proceso que iniciarán hoy. Los resultados salieron negativos para los cuatro políticos.

Tras la revisión médica, el grupo se trasladará a la Registraduría Nacional, donde a las 9:00 de la mañana quedarán inscritos los comités de firmas de esta coalición que busca irrumpir en el escenario político nacional con un mensaje centrado en la autonomía territorial.

Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre y vocero del bloque, sostuvo que esta alianza representa “el primer gran llamado a la unidad de Colombia para la elección presidencial de 2026”. Explicó que, de los cuatro exmandatarios, saldrá un solo candidato antes de finalizar 2025, decisión que estará respaldada por más de 40 exgobernadores y exalcaldes del periodo 2020-2023.

“Nuestro mandato es luchar contra la dictadura del centralismo. Alcaldes y gobernadores no tienen por qué estar mendigando soluciones en los despachos de los burócratas en Bogotá. Vamos por más autonomía”, señaló Espinosa.

Los integrantes de ‘La Fuerza de las Regiones’ aseguran que el país puede tener certeza en su capacidad de gobernar. “Entre nosotros hay un excelente presidente de la República y tres excepcionales ministros”, afirmó Espinosa, destacando que, a diferencia de otros aspirantes, ellos no llegarían a improvisar sino a ejecutar.

