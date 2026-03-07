Política

“Los radicalismos no tienen sentido”: padre de Gustavo Petro a Roy Barreras, en reunión en la que hablaron de elecciones

El progenitor del presidente de Colombia se encontró con el aspirante a suceder a Petro en la Casa de Nariño. Así fue la conversación.

Redacción Economía
7 de marzo de 2026, 1:38 p. m.
Roy Barreras y Gustavo Petro Sierra, padre de Gustavo Petro, sostuvieron una reunión
Sonó como un hombre tranquilo, con la sabiduría y la paciencia que dan los años. Gustavo Petro Sierra, padre del presidente Gustavo Petro, se reunió con Roy Barreras, aspirante a la presidencia de Colombia en las elecciones de mayo, en las que se elegirá al sucesor de su hijo, el primer mandatario de ideas de izquierda en el país.

Hablaron de manera pausada, buscando revelar las enseñanzas que el padre del presidente podía ofrecer a Barreras. La primera frase de Petro Sierra sorprendió: “Todos los radicalismos son cerrar la puerta. Los radicalismos no tienen sentido”.

Según la conversación publicada por Barreras en su red social X, el encuentro se llevó a cabo en el apartamento del político, quien además señaló identificarse con Petro Sierra por sus raíces campesinas.

Se confesó liberal

El padre del presidente, de quien se conoce muy poco, es hoy un pensionado de Colombia. Trabajó en el campo y tuvo algunos cargos, como los de secretario habilitado de la Normal Superior de Cundinamarca y maestro en Zipaquirá. También fungió como auditor de la Contraloría.

En la reunión con Roy Barreras se confesó liberal y recordó aquella época inolvidable de la historia colombiana, la de la violencia, que él vivió en carne propia y describió como un episodio sangriento y sin sentido. “Un momento amargo”.

Por ello, su principal consejo al político fue: “No se radicalicen. Los programas no tienen color político”.

Noticia en desarrollo...

