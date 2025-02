Ante esto, el nombre de la reconocida actriz se volvió tendencia en las redes sociales y muchos usuarios exigieron que se pronunciara por lo sucedido. La también presentadora no lo dudó y, a través de su cuenta de X, escribió un mensaje referente a lo que pasó.

“Su desempeño ha sido impecable en todos los sentidos y, según este concepto, no le ha quitado el puesto a nadie“, escribió la actriz.

En el documento, Cermeño dejó en claro que no comparte la decisión que se tomó de tumbar el respectivo nombramiento y recordó que el principio de especialidad también considera como un posible escenario jurídico para nombrar en cargos de carrera diplomática y consular a personas que no pertenezcan a ella cuando, según expuso, no sea posible designar funcionarios de carrera para dichos cargos.