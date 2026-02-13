Política

“Mi curul no se negocia”: Julián López renuncia al Partido de la U y declara su independencia política en el Valle

El Presidente de la Cámara denunció una “expulsión de facto” y reafirmó su respaldo a Juan Pablo Urrea y Duvalier Sánchez para renovar el Congreso en 2026.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 7:17 a. m.
Julián López Presidente de la Cámara de Representantes.
Julián López Presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, oficializó su renuncia irrevocable al Partido de la U, en medio de una ruptura que podría reconfigurar el tablero político en el Valle del Cauca de cara a las elecciones de 2026.

Desde Cali, el congresista argumentó que su decisión responde a lo que calificó como una “expulsión de facto”, tras una serie de choques con las directivas de la colectividad.

El punto de quiebre, explicó, fue el lanzamiento del movimiento “La Nueva U” en octubre de 2025, iniciativa con la que buscaba renovar liderazgos internos. Según su versión, la respuesta fue la suspensión de su voz y voto y la posterior negativa del aval para aspirar nuevamente al Congreso, bajo el argumento de “interés político”.

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, renunció al partido de La U.
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, renunció al partido de La U. Foto: El País

“Cuando un partido suspende derechos, niega aval y limita participación, la coherencia no es quedarse en silencio. La lealtad principal siempre es con la gente”, afirmó López Tenorio.

Frente a las voces que le piden dejar su curul, el presidente de la Cámara sostuvo que su permanencia es constitucional. Citó un concepto jurídico según el cual la renuncia a la militancia no constituye causal de pérdida de investidura.

Justicia exige decisión sobre el aval de Julián López.
Justicia exige decisión sobre el aval de Julián López. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Aymer Andrés Álvarez) y (Partido de la U)

“Un partido puede negar un aval futuro, pero no puede borrar una elección pasada”, señaló, al recordar que obtuvo más de 53.000 votos en el Valle.

De cara a las elecciones de 2026, López anunció su respaldo a las candidaturas de Juan Pablo Urrea a la Cámara y Duvalier Sánchez al Senado, con el objetivo de impulsar una renovación en la representación del departamento. A su juicio, el debate no es personal sino estructural “la democracia se fortalece cuando el poder se alterna”.

Presidente de la Cámara de Representantes Julián López Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Si queremos cambiar la Gobernación en 2027, debemos empezar por cambiar la representación en el Congreso en 2026”, puntualizó el representante.

