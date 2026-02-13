El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, oficializó su renuncia irrevocable al Partido de la U, en medio de una ruptura que podría reconfigurar el tablero político en el Valle del Cauca de cara a las elecciones de 2026.

Desde Cali, el congresista argumentó que su decisión responde a lo que calificó como una “expulsión de facto”, tras una serie de choques con las directivas de la colectividad.

El punto de quiebre, explicó, fue el lanzamiento del movimiento “La Nueva U” en octubre de 2025, iniciativa con la que buscaba renovar liderazgos internos. Según su versión, la respuesta fue la suspensión de su voz y voto y la posterior negativa del aval para aspirar nuevamente al Congreso, bajo el argumento de “interés político”.

“Cuando un partido suspende derechos, niega aval y limita participación, la coherencia no es quedarse en silencio. La lealtad principal siempre es con la gente”, afirmó López Tenorio.

Frente a las voces que le piden dejar su curul, el presidente de la Cámara sostuvo que su permanencia es constitucional. Citó un concepto jurídico según el cual la renuncia a la militancia no constituye causal de pérdida de investidura.

“Un partido puede negar un aval futuro, pero no puede borrar una elección pasada”, señaló, al recordar que obtuvo más de 53.000 votos en el Valle.

De cara a las elecciones de 2026, López anunció su respaldo a las candidaturas de Juan Pablo Urrea a la Cámara y Duvalier Sánchez al Senado, con el objetivo de impulsar una renovación en la representación del departamento. A su juicio, el debate no es personal sino estructural “la democracia se fortalece cuando el poder se alterna”.

“Si queremos cambiar la Gobernación en 2027, debemos empezar por cambiar la representación en el Congreso en 2026”, puntualizó el representante.